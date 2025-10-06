Дешевле Duster: представлен самый маленький пикап Toyota (фото)

Линейку Toyota Hilux Champ пополнила компактная версия Super SWB. Недорогой пикап для города оснащен экономичным турбодизелем.

Related video

Новый Toyota Hilux Champ Super SWB презентовали в Таиланде и там пикап уже поступает в продажу по цене от 615 000 бат ($19 000), то есть он доступнее Duster. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте японского автопроизводителя.

Салон получил черно-оранжевую отделку Фото: Toyota

Аббревиатура SWB расшифровывается как Short Wheelbase ("короткая колесная база"). Именно колесную базу Toyota Hilux Champ сократили сразу на 450 мм — до 2580 мм. Длина уменьшилась до 4520 мм.

Рубленый дизайн Toyota Hilux Champ почти не претерпел изменений, лишь на дверях появились черные защитные накладки. Пикап имеет грузовую платформу длиной 1867 мм.

Важно

Маршрутка будущего: Toyota презентовала оригинальный электробус с автопилотом (фото)

Салон Toyota Hilux Champ получил черно-оранжевую отделку. Комплектация бюджетной модели включает кондиционер, электроприводы зеркал и стеклоподъемников.

Цена Toyota Hilux Champ Super SWB стартует с $19 000 Фото: Toyota

Дешевый пикап Toyota Hilux Champ Super SWB оснащен экономичным 2,4-литровым турбодизелем мощностью 150 л. с. и 6-ступенчатой автоматической КПП и доступен только с задним приводом. Компактные размеры сделали автомобиль более маневренным — уменьшили его диаметр разворота до 9,4 м.

Ранее Фокус рассказывал о молодежном электрокроссовере Toyota по цене RAV4.

Также мы писали о новом пикапе Duster с оригинальным дизайном.