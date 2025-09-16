Маршрутка будущего: Toyota презентовала оригинальный электробус с автопилотом (фото)

В Токио дебютировал электрический микроавтобус Toyota e-Palette. Оригинальная городская модель с футуристическим дизайном получит автопилот и камеры вместо зеркал.

Related video

Новая Toyota e-Palette вскоре поступит в продажу по цене 29 миллионов иен ($197 000). Об этом сообщается на сайте японского автопроизводителя.

Запас хода Toyota e-Palette составляет 250 км Фото: Toyota

Электробус Toyota e-Palette небольшая модель, которая может использоваться в качестве маршрутного такси. Он отличается футуристическим дизайном с большой площадью остекления. Для удобства посадки и высадки установлены раздвижные двери и раскладной пандус.

Габариты Toyota e-Palette 2026:

длина — 4950 мм;

ширина — 2080 мм;

высота — 2650 мм;

масса — 2950 кг.

На водительском месте установили пять экранов Фото: Toyota

Салон рассчитан на 16 пассажиров, 7 из которых — сидячие. На водительском месте установили руль-штурвал и пять экранов (два из них — для камер, которые заменяют зеркала), есть мониторы и для пассажиров. Сейчас новая Toyota e-Palette оснащена системой полуавтономного движения, однако вскоре для нее будет готов полноценный автопилот.

Важно

Созданный украинцем: в США за $325 000 продают уникальный автобус 1937 года (фото)

Электромобиль Toyota e-Palette оснащен 204-сильным мотором и способен развить 80 км/ч. Батарея на 72,8 кВт∙ч обеспечивает запас хода до 250 км, а ее быстрая зарядка на 80% занимает 40 минут.

Салон рассчитан на 16 пассажиров Фото: Toyota

Также электробус оснастили системой управления по проводам (steer by wire), благодаря которой диаметр разворота составляет всего 13 м. Есть и двунаправленная зарядка — новая Toyota может питать электроприборы.

Кстати, недавно презентовали украинский электробус с запасом хода 350 км.

Также Фокус рассказывал о флагманском электромобиле Toyota.