Маршрутка майбутнього: Toyota презентувала оригінальний електробус із автопілотом (фото)
У Токіо дебютував електричний мікроавтобус Toyota e-Palette. Оригінальна міська модель із футуристичним дизайном отримає автопілот та камери замість дзеркал.
Нова Toyota e-Palette невдовзі надійде в продаж за ціною 29 мільйонів єн ($197 000). Про це повідомляється на сайті японського автовиробника.
Електробус Toyota e-Palette невелика модель, яка може використовуватися в якості маршрутного таксі. Він вирізняється футуристичним дизайном із великою площею скління. Для зручності посадки і висадки встановлені розсувні двері та розкладний пандус.
Габарити Toyota e-Palette 2026:
- довжина — 4950 мм;
- ширина — 2080 мм;
- висота — 2650 мм;
- маса — 2950 кг.
Салон розрахований на 16 пасажирів, 7 з яких – сидячі. На водійському місці встановили кермо-штурвал та п'ять екранів (два з них – для камер, які заміняють дзеркала), є монітори і для пасажирів. Наразі нова Toyota e-Palette оснащена системою напівавтономного руху, проте невдовзі для неї буде готовий повноцінний автопілот.
Електромобіль Toyota e-Palette оснащений 204-сильним мотором і здатен розвинути 80 км/год. Батарея на 72,8 кВт∙год забезпечує запас ходу до 250 км, а її швидка зарядка на 80% займає 40 хвилин.
Також електробус оснастили системою керування за дротами (steer by wire), завдяки якій діаметр розвороту становить лише 13 м. Є і двонаправлена зарядка – нова Toyota може живити електроприлади.
До речі, нещодавно презентували український електробус із запасом ходу 350 км.
Також Фокус розповідав про флагманський електромобіль Toyota.