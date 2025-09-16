Маршрутка майбутнього: Toyota презентувала оригінальний електробус із автопілотом (фото)

У Токіо дебютував електричний мікроавтобус Toyota e-Palette. Оригінальна міська модель із футуристичним дизайном отримає автопілот та камери замість дзеркал.

Нова Toyota e-Palette невдовзі надійде в продаж за ціною 29 мільйонів єн ($197 000). Про це повідомляється на сайті японського автовиробника.

Запас ходу Toyota e-Palette становить 250 км Фото: Toyota

Електробус Toyota e-Palette невелика модель, яка може використовуватися в якості маршрутного таксі. Він вирізняється футуристичним дизайном із великою площею скління. Для зручності посадки і висадки встановлені розсувні двері та розкладний пандус.

Габарити Toyota e-Palette 2026:

довжина — 4950 мм;

ширина — 2080 мм;

висота — 2650 мм;

маса — 2950 кг.

На водійському місці встановили п'ять екранів Фото: Toyota

Салон розрахований на 16 пасажирів, 7 з яких – сидячі. На водійському місці встановили кермо-штурвал та п'ять екранів (два з них – для камер, які заміняють дзеркала), є монітори і для пасажирів. Наразі нова Toyota e-Palette оснащена системою напівавтономного руху, проте невдовзі для неї буде готовий повноцінний автопілот.

Електромобіль Toyota e-Palette оснащений 204-сильним мотором і здатен розвинути 80 км/год. Батарея на 72,8 кВт∙год забезпечує запас ходу до 250 км, а її швидка зарядка на 80% займає 40 хвилин.

Салон розрахований на 16 пасажирів Фото: Toyota

Також електробус оснастили системою керування за дротами (steer by wire), завдяки якій діаметр розвороту становить лише 13 м. Є і двонаправлена зарядка – нова Toyota може живити електроприлади.

