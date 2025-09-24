На европейский рынок выходит молодежный электрокроссовер Toyota по цене RAV4 (фото)

Новая Toyota C-HR+ поступает в продажу в Европе. Доступный молодежный электрокроссовер имеет запас хода до 600 км.

Электромобиль Toyota C-HR+ уже доступен в ЕС по цене от 36 500 до 44 000 евро, то есть на уровне RAV4. Об этом сообщается на сайте Motor.es.

Кроссовер Toyota C-HR+ не имеет ничего общего со своим гибридным "тезкой". Это младший брат электрокара Toyota bZ4X, построенный на той же платформе e-TNGA.

Запас хода Toyota C-HR+ достигает 600 км Фото: Toyota

4,5-метровый Toyota C-HR+ — купе-кроссовер с аркообразной крышей, высокой оконной линией и заостренной "кормой". В его салоне цифровой щиток приборов расположен нетипично высоко.

Новая Toyota C-HR+ доступна в переднеприводной 224-сильной и полноприводной 343-сильной версиях. Разгон до 100 км/ч занимает, соответственно 7,4 и 5,2 с, а максимальная скорость ограничена на 180 км/ч.

Все Toyota C-HR+ 2026 получили батарею на 77 кВт∙ч. Запас хода составляет 600 км с передним приводом и 475 км — с полным.

В салоне панель приборов расположена довольно высоко Фото: Toyota

Базовая комплектация Toyota C-HR+ включает 18-дюймовые диски, бесключевой доступ, 14-дюймовый тачскрин, двухзонный климат-контроль, камеру, набор систем безопасности, подогрев сидений и руля.

Полноприводный вариант добавляет 20-дюймовые диски, отделку экокожей и алькантарой, камеры кругового обзора и акустику JBL.

