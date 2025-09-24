На європейський ринок виходить молодіжний електрокросовер Toyota за ціною RAV4 (фото)

Нова Toyota C-HR+ надходить у продаж в Європі. Доступний молодіжний електрокросовер має запас ходу до 600 км.

Електромобіль Toyota C-HR+ уже доступний в ЄС за ціною від 36 500 до 44 000 євро, тобто на рівні RAV4. Про це повідомляється на сайті Motor.es.

Кросовер Toyota C-HR+ не має нічого спільного зі своїм гібридним "тезкою". Це молодший брат електрокара Toyota bZ4X, збудований на тій же платформі e-TNGA.

Запас ходу Toyota C-HR+ сягає 600 км Фото: Toyota

4,5-метровий Toyota C-HR+ — купе-кросовер із аркоподібним дахом, високою віконною лінією і загостреною "кормою". У його салоні цифровий щиток приладів розташований нетипово високо.

Нова Toyota C-HR+ доступна у передньопривідній 224-сильній та повнопривідній 343-сильній версіях. Розгін до 100 км/год займає, відповідно 7,4 і 5,2 с, а максимальна швидкість обмежена на 180 км/год.

Усі Toyota C-HR+ 2026 отримали батарею на 77 кВт∙год. Запас ходу становить 600 км із переднім приводом та 475 км – із повним.

У салоні панель приладів розташована доволі високо Фото: Toyota

Базова комплектація Toyota C-HR+ включає 18-дюймові диски, безключовий доступ, 14-дюймовий тачскрін, двозонний клімат-контроль, камеру, набір систем безпеки, підігрів сидінь і керма.

Повнопривідний варіант додає 20-дюймові диски, оздоблення екошкірою та алькантарою, камери кругового огляду та акустику JBL.

