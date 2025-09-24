Дешевший за Duster: дебютував новий кросовер Toyota на базі Corolla (фото)

У Китаї презентували новий Toyota Frontlander 2025. Бюджетний кросовер непогано оснащений і доступний в бензиновій або гібридній версії.

Related video

Компактний кросовер Toyota Frontlander пройшов модернізацію і надходить у продаж на китайському ринку за ціною від 132 800 юанів ($18 650), тобто він дешевший за Duster. Про це повідомляється на сайті Autohome.

Frontlander — дешевший варіант Toyota Corolla Cross (обидва авто збудовані на платформі Corolla), який пройшов оновлення услід за спорідненою моделлю. Кросовер отримав повністю нову передню частину у футуристичному стилі і без решітки радіатора. Фари та бампер також замінили.

Модель пропонують у бензиновій та гібридній версіях Фото: Toyota

У салоні Toyota Frontlander встановили повністю нову передню панель, покращений цифровий щиток приладів та збільшений до 12,9-дюймів тачскрін. Перемикачі клімату зникли, адже тепер він налаштовується через меню мультимедіа.

Важливо

Пікап на мінімалках: представлено найоригінальніший Duster (фото)

Базова комплектація Toyota Frontlander включає безключовий доступ, камеру, адаптивний круїз-контроль та комплекс систем безпеки Toyota Safety Sense.

Найдорожча версія отримала панорамний дах, електропривід дверей багажника, камери кругового огляду і паркувальний автопілот.

У салоні повністю замінили передню панель Фото: Toyota

Новий Toyota Frontlander пропонують із 2,0-літровою бензиновою четвіркою потужністю 173 к. с. та 197-сильною гібридною установкою. Обидві модифікації є передньопривідними.

До речі, невдовзі пройде модернізацію і Toyota Corolla — перші фото нової моделі вже опубліковані.

Також Фокус писав про новий Mitsubishi Eclipse Cross, який став сімейним електрокросовером.