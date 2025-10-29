Нова Toyota Corolla 2026 зазнала кардинальних змін: перші фото і подробиці

Нова Toyota Corolla змінилася до невпізнання. Популярна компактна модель отримає нові двигуни потужністю до 400 сил і вперше буде доступна в плагін-гібридному варіанті.

Передсерійний варіант Toyota Corolla тринадцятого покоління презентували в Токіо на виставці Japan Mobility Show, а на ринок модель вийде у другій половині 2026 року. Про це повідомляється на офіційному сайті Toyota.

Ззаду встановили загострений спойлер Фото: Toyota

Дизайн Toyota Corolla 2026 зазнав кардинальних змін — у зовнішності тепер переважають грані. Седан має високу віконну лінію, панорамне лобове скло та вигнутий дах, а на короткій кришці багажника встановили чималий спойлер. Тоненькі фари та ліхтарі з’єднані діодними смугами.

У салоні з'явився окремий екран для пасажира Фото: Toyota

Салон концепта Toyota Corolla доволі футуристичний і не факт, що серійна модель його збереже. Авто отримало цифровий щиток приладів, сенсорні перемикачі та окремий тачскрін для переднього пасажира.

Уже відомо, що нова Toyota Corolla 2026 отримає бензинові чотирициліндрові двигуни нового покоління з покращеною термоефективністю та збільшеним ККД. 1,5-літровий атмосферний мотор розвиває 128 к. с., а варіант з турбонаддувом – 177 к. с.

Седан отримав панорамне лобове скло Фото: Toyota

2,0-літрову турбочетвірку готують для зарядженої Toyota GR Corolla і її потужність сягне приблизно 400 сил. У лінійці залишиться гібрид Toyota Corolla, а також вперше з’явиться плагін-гібридна версія. А от електричний варіант наразі під питанням – рішення по ньому ще не прийнято.

