Нова Toyota Corolla 2026 зазнала кардинальних змін: перші фото і подробиці
Нова Toyota Corolla змінилася до невпізнання. Популярна компактна модель отримає нові двигуни потужністю до 400 сил і вперше буде доступна в плагін-гібридному варіанті.
Передсерійний варіант Toyota Corolla тринадцятого покоління презентували в Токіо на виставці Japan Mobility Show, а на ринок модель вийде у другій половині 2026 року. Про це повідомляється на офіційному сайті Toyota.
Дизайн Toyota Corolla 2026 зазнав кардинальних змін — у зовнішності тепер переважають грані. Седан має високу віконну лінію, панорамне лобове скло та вигнутий дах, а на короткій кришці багажника встановили чималий спойлер. Тоненькі фари та ліхтарі з’єднані діодними смугами.
Салон концепта Toyota Corolla доволі футуристичний і не факт, що серійна модель його збереже. Авто отримало цифровий щиток приладів, сенсорні перемикачі та окремий тачскрін для переднього пасажира.
Уже відомо, що нова Toyota Corolla 2026 отримає бензинові чотирициліндрові двигуни нового покоління з покращеною термоефективністю та збільшеним ККД. 1,5-літровий атмосферний мотор розвиває 128 к. с., а варіант з турбонаддувом – 177 к. с.
2,0-літрову турбочетвірку готують для зарядженої Toyota GR Corolla і її потужність сягне приблизно 400 сил. У лінійці залишиться гібрид Toyota Corolla, а також вперше з’явиться плагін-гібридна версія. А от електричний варіант наразі під питанням – рішення по ньому ще не прийнято.
До речі, нещодавно експерт назвав Toyota Corolla найкращим вживаним авто за невеликі гроші.
Також Фокус писав про новий доступний позашляховик Toyota Land Cruiser FJ.