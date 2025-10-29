Новая Toyota Corolla 2026 претерпела кардинальные изменения: первые фото и подробности

Новая Toyota Corolla изменилась до неузнаваемости. Популярная компактная модель получит новые двигатели мощностью до 400 сил и впервые будет доступна в плагин-гибридном варианте.

Предсерийный вариант Toyota Corolla тринадцатого поколения презентовали в Токио на выставке Japan Mobility Show, а на рынок модель выйдет во второй половине 2026 года. Об этом сообщается на официальном сайте Toyota.

Сзади установили заостренный спойлер Фото: Toyota

Дизайн Toyota Corolla 2026 претерпел кардинальные изменения — во внешности теперь преобладают грани. Седан имеет высокую оконную линию, панорамное лобовое стекло и изогнутую крышу, а на короткой крышке багажника установили немалый спойлер. Тоненькие фары и фонари соединены диодными полосами.

В салоне появился отдельный экран для пассажира Фото: Toyota

Салон концепта Toyota Corolla довольно футуристический и не факт, что серийная модель его сохранит. Авто получило цифровой щиток приборов, сенсорные переключатели и отдельный тачскрин для переднего пассажира.

Уже известно, что новая Toyota Corolla 2026 получит бензиновые четырехцилиндровые двигатели нового поколения с улучшенной термоэффективностью и увеличенным КПД. 1,5-литровый атмосферный мотор развивает 128 л.с., а вариант с турбонаддувом — 177 л.с.

Седан получил панорамное лобовое стекло Фото: Toyota

2,0-литровую турбочетверку готовят для заряженной Toyota GR Corolla и ее мощность достигнет примерно 400 сил. В линейке останется гибрид Toyota Corolla, а также впервые появится плагин-гибридная версия. А вот электрический вариант пока под вопросом — решение по нему еще не принято.

