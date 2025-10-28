Опытный механик назвал лучшее дешевое авто с пробегом на рынке

Профессиональный американский автомеханик определил лучшее подержанное авто, которое качественное, недорогое, практичное и долговечное. Оно не разорит владельца из-за ремонта.

Лучшее авто с пробегом на современном рынке — Toyota Corolla. Такой точки зрения придерживается блогер и опытный автомеханик Скотти Килмер, сообщает издание Express.

Скоти Килмер проработал 50 лет на СТО и давно уже считает автомобили Toyota самыми надежными и выносливыми. А Toyota Corolla привлекает еще и невысокой ценой.

Toyota Corolla — самое популярное авто всех времен и народов: выпущено уже более 50 миллионов этих машин. Так что на подержанном рынке их хватает.

Более старые Toyota Corolla с пробегом можно найти за 6500-13 000 долларов, а вот более новые модели могут стоить до 25 000 долларов.

Скотти Килмер отметил, что Toyota Corolla разных поколений надежные и в целом беспроблемные. Они позволят сэкономить средства, ведь не придется тратиться на ремонт. У Corolla довольно качественный интерьер и экономичные двигатели.

Кроме того, по мнению механика, именно Toyota Corolla подходит на роль первого авто для начинающих водителей. Переднеприводная модель демонстрирует легкую и безопасную управляемость и неплохо чувствует себя на мокрой или скользкой дороге.

