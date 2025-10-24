Необычная Toyota RAV4 с брутальным "американским" дизайном возвращается на рынок (видео)

Оригинальный Mitsuoka Buddy возвращают в производство. Кроссовер напоминает Chevrolet Suburban 80-х, однако создан на базе Toyota RAV4.

Новый Mitsuoka Buddy начнут выпускать в Японии с мая 2026 года. Планируют собрать всего 150 авто, сообщается на официальном сайте производителя.

Для сравнения: в 2020-2021 годах изготовили 1200 этих автомобилей. Цена Mitsuoka Buddy стартует с 7,26 миллиона иен ($47 600).

Важно

Новый Toyota Land Cruiser FJ представлен: подробности младшего брата Prado (фото, видео)

Дизайн Mitsuoka Buddy 2026 не изменился и по-прежнему выдержан в стилистике Chevrolet Suburban и Tahoe 80-х годов. Кроссовер Toyota RAV4 получил массивную решетку радиатора, прямоугольные фары и хромированные бамперы. Кроме того, в Mitsuoka Buddy заменены капот, задние двери, фонари и колесные диски.

Кроссовер сделали похожим на Chevrolet Suburban Фото: Mitsuoka

Новый Mitsuoka Buddy получил больше вариантов внутренней отделки, расширили и палитру цветов кузова. Комплектацию пополнили панорамная крыша и цифровое зеркало заднего вида.

Відео дня

Сзади заменили фонари и дверь багажника Фото: Mitsuoka

Если раньше кроссовер предлагали с 2,0-литровым бензиновым двигателем и 2,5-литровой гибридной установкой, то теперь будут выпускать исключительно гибрид. Mitsuoka Buddy 2026 будет доступен исключительно с полным приводом.

Кстати, на европейский рынок уже выходит кроссовер Toyota RAV4 нового поколения.

Также Фокус рассказывал о тюнингованном "Гелендвагене" за 1,7 миллиона долларов.