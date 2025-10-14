Новый кроссовер Toyota RAV4 выходит на европейский рынок: подробности и цены (фото)

Новая Toyota RAV4 2026 поступает в продажу в Европе. Популярный кроссовер дебютирует в гибридном исполнении.

Related video

Кроссовер Toyota RAV4 шестого поколения появится на европейском рынке в начале 2026 года, однако заказы на модель уже начали принимать в ряде стран. Об этом сообщает сайт Motor.es.

Модель дебютирует в Европе в гибридном 2,5-литровом исполнении. Цена Toyota RAV4 в переднеприводном 183-сильном варианте стартует с 45 200 евро, а в полноприводной 191-сильной версии — с 47 700 евро.

Кроссовер предложат в гибридных версиях Фото: Toyota

В 2026 году линейку Toyota RAV4 пополнят плагин-гибриды — 268-сильный переднеприводный и 304-сильный полноприводный. Батарея емкостью 22,68 кВт∙ч позволяет преодолеть до 100 км на электротяге.

Важно

Изменится до неузнаваемости: новая Toyota Corolla показалась на первых фото и видео

Базовая комплектация Toyota RAV4 2026 расширена и теперь включает 18-дюймовые диски, два 12-дюймовых экрана в салоне, бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, парктроник, камеру, набор систем безопасности Toyota Safety Sense.

Комплектация Toyota RAV4 расширена Фото: Toyota

Новая Toyota RAV4 GR Sport стоит от 55 700 евро и доступна только с полным приводом. Топовый вариант оснащен 20-дюймовыми дисками, кожаным салоном, акустикой JBL, камерами кругового обзора, электроприводом сидений и дверей багажника, вентиляцией передних и подогревом всех кресел, обогревом руля.

Напомним, что ожидать кроссовер Toyota RAV4 в Украине также стоит в 2026 году. Модель предложат в гибридных модификациях, а вот бензиновые версии пока под вопросом.

Кстати, на украинский рынок выходит новый семиместный электрокроссовер Peugeot.

Также Фокус писал, что в Европе появился электрокроссовер Toyota по цене RAV4.