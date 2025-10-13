Изменится до неузнаваемости: новая Toyota Corolla показалась на первых фото и видео

Новое поколение Toyota Corolla появится через год, однако уже известно, что недорогой седан С-класса претерпит кардинальные изменения. В линейке появятся плагин-гибрид и 400-сильный заряженный вариант.

Предсерийный вариант Toyota Corolla презентуют на выставке Japan Mobility Show в Токио 30 ноября, однако первые фото и видео с авто уже появились на сайте японского автопроизводителя.

Концепт Toyota Corolla 2026 покажут в кузове седан. Его дизайн изменится до неузнаваемости и будет выдержан в духе электромобилей Toyota bZ.

На смену плавным линиям придут грани и рубленые поверхности. Также привлекают к себе внимание тоненькие фары и фонари, соединенные светодиодными полосами. Сзади установили немалый спойлер.

Новая Toyota Corolla поступит в производство в 2026 году Фото: Toyota

Новая Toyota Corolla станет значительно современнее. В салоне установят виртуальный щиток приборов и большой 12,3-дюймовый тачскрин. Мультимедиа дополнят искусственным интеллектом.

Дизайн Toyota Corolla 2026 года станет более рубленым Фото: Toyota

Кроме того, Toyota Corolla получит бензиновые двигатели нового поколения с улучшенной термальной эффективностью и увеличенным КПД. 1,5-литровую четверку предложат в 128-сильной атмосферной версии и 177-сильном варианте с турбонаддувом.

Toyota Corolla получит новые более эффективные двигатели Фото: Toyota

2,0-литровая турбочетверка Toyota GR Corolla увеличит мощность до примерно 400 л. с. В линейке останется гибрид Toyota Corolla, а также появится плагин-гибридная модификация.

Тем временем нынешняя Toyota Corolla прошла финальное обновление и стала похожей на старший седан Camry.

