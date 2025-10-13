Зміниться до невпізнання: нова Toyota Corolla показалася на перших фото і відео

Нове покоління Toyota Corolla з’явиться за рік, проте вже відомо, що недорогий седан С-класу зазнає кардинальних змін. У лінійці з’являться плагін-гібрид та 400-сильний заряджений варіант.

Related video

Передсерійний варіант Toyota Corolla презентують на виставці Japan Mobility Show у Токіо 30 листопада, проте перші фото та відео з авто вже з’явилися на сайті японського автовиробника.

Концепт Toyota Corolla 2026 покажуть у кузові седан. Його дизайн зміниться до невпізнання і буде витриманий у дусі електромобілів Toyota bZ.

На зміну плавним лініям прийдуть грані та рубані поверхні. Також привертають до себе увагу тоненькі фари та ліхтарі, з’єднані світлодіодними смугами. Ззаду встановили чималий спойлер.

Нова Toyota Corolla надійде у виробництво в 2026 році Фото: Toyota

Нова Toyota Corolla стане значно сучаснішою. У салоні встановлять віртуальний щиток приладів та великий 12,3-дюймовий тачскрін. Мультимедіа доповнять штучним інтелектом.

Дизайн Toyota Corolla 2026 стане більш рубаним Фото: Toyota

Крім того, Toyota Corolla отримає бензинові двигуни нового покоління із покращеною термальною ефективністю та збільшеним ККД. 1,5-літрову четвірку запропонують у 128-сильній атмосферній версії та 177-сильному варіанті з турбонаддувом.

Toyota Corolla отримає нові ефективніші двигуни Фото: Toyota

2,0-літрова турбочетвірка Toyota GR Corolla збільшить потужність до приблизно 400 к. с. У лінійці залишиться гібрид Toyota Corolla, а також з’явиться плагін-гібридна модифікація.

Тим часом нинішня Toyota Corolla пройшла фінальне оновлення і стала схожою на старший седан Camry.

Також Фокус писав про недорогий молодіжний електрокросовер Toyota за ціною RAV4