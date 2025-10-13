В Украине появится мощный семейный электросовер Peugeot: подробности и цены (фото)

Линейку Peugeot 5008 в Украине пополнит электрическая версия. Семиместный кроссовер получит мощную 325-сильную установку с полным приводом.

Электромобиль Peugeot 5008 вскоре выйдет на украинский рынок. Об этом сообщается на официальном сайте Peugeot в Украине.

Новый Peugeot E-5008 (именно так называется электрическая версия) появится в Украине в самом мощном исполнении — с двумя моторами на 325 л.с. и 509 Н∙м.

Электрокроссовер оснащен 325-сильной полноприводной установкой Фото: Peugeot

Разгон до 100 км/ч занимает 6,5 с, а максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч. Это самый мощный и самый быстрый кроссовер Peugeot 5008, а также единственная версия модели с полным приводом.

В салоне установлен изогнутый 21-дюймовый экран Фото: Peugeot

Электромобиль Peugeot E-5008 оснащен батареей емкостью 73 кВт∙ч, а его запас хода 467 км. Быстрая зарядка на 20-80% занимает 30 минут.

4,79-метровый кроссовер Peugeot E-5008 предлагается на украинском рынке исключительно в семиместном исполнении. Его салон отделан алькантарой, а на передней панели установлен изогнутый 21-дюймовый экран. Объем багажника составляет 294 л с тремя рядами кресел, 862 л — с двумя и 2178 л — с одним.

Объем багажника Peugeot E-5008 составляет 294-2178 л Фото: Peugeot

Цена Peugeot E-5008 в Украине стартует с 1 956 000 гривен. Комплектация GT включает матричные фары, панорамную крышу, трехзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, электроприводы сидений и дверей багажника, адаптивный круиз-контроль, набор систем безопасности, подогрев руля, передних и задних кресел.

