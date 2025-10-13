В Україні з'явиться потужний сімейний електросовер Peugeot: подробиці та ціни (фото)

Лінійку Peugeot 5008 в Україні поповнить електрична версія. Семимісний кросовер отримає потужну 325-сильну установку з повним приводом.

Електромобіль Peugeot 5008 невдовзі вийде на український ринок. Про це повідомляється на офіційному сайті Peugeot в Україні.

Новий Peugeot E-5008 (саме так називається електрична версія) з’явиться в Україні у найпотужнішому виконанні – з двома моторами на 325 к. с. та 509 Н∙м.

Електрокросовер оснащений 325-сильною повнопривідною установкою Фото: Peugeot

Розгін до 100 км/год займає 6,5 с, а максимальна швидкість обмежена на позначці 180 км/год. Це найпотужніший і найшвидший кросовер Peugeot 5008, а також єдина версія моделі з повним приводом.

У салоні встановлено вигнутий 21-дюймовий екран Фото: Peugeot

Електромобіль Peugeot E-5008 оснащений батареєю ємністю 73 кВт∙год, а його запас ходу 467 км. Швидка зарядка на 20-80% займає 30 хвилин.

4,79-метровий кросовер Peugeot E-5008 пропонують на українському ринку виключно в семимісному виконанні. Його салон оздоблений алькантарою, а на передній панелі встановлено вигнутий 21-дюймовий екран. Об’єм багажника становить 294 л із трьома рядами крісел, 862 л – із двома та 2178 л — з одним.

Об'єм багажника Peugeot E-5008 становить 294-2178 л Фото: Peugeot

Ціна Peugeot E-5008 в Україні стартує з 1 956 000 гривень. Комплектація GT включає матричні фари, панорамний дах, тризонний клімат-контроль, камери кругового огляду, електроприводи сидінь і дверей багажника, адаптивний круїз-контроль, набір систем безпеки, підігрів керма, передніх і задніх крісел.

