Новий кросовер Toyota RAV4 виходить на європейський ринок: подробиці та ціни (фото)

Нова Toyota RAV4 2026 надходить у продаж в Європі. Популярний кросовер дебютує у гібридному виконанні.

Кросовер Toyota RAV4 шостого покоління з’явиться на європейському ринку на початку 2026 року, проте замовлення на модель уже почали приймати в низці країн. Про це повідомляє сайт Motor.es.

Модель дебютує в Європі у гібридному 2,5-літровому виконанні. Ціна Toyota RAV4 у передньопривідному 183-сильному варіанті стартує з 45 200 євро, а у повнопривідній 191-сильній версії — з 47 700 євро.

Кросовер запропонують у гібридних версіях Фото: Toyota

У 2026 році лінійку Toyota RAV4 поповнять плагін-гібриди – 268-сильний передньопривідний та 304-сильний повнопривідний. Батарея ємністю 22,68 кВт∙год дозволяє подолати до 100 км на електротязі.

Базова комплектація Toyota RAV4 2026 розширена і тепер включає 18-дюймові диски, два 12-дюймових екрани в салоні, безключовий доступ, двозонний клімат-контроль, парктронік, камеру, набір систем безпеки Toyota Safety Sense.

Комплектація Toyota RAV4 розширена Фото: Toyota

Нова Toyota RAV4 GR Sport коштує від 55 700 євро і доступна лише з повним приводом. Топовий варіант оснащений 20-дюймовими дисками, шкіряним салоном, акустикою JBL, камерами кругового огляду, електроприводом сидінь і дверей багажника, вентиляцією передніх і підігрівом усіх крісел, обігрівом керма.

Нагадаємо, що очікувати кросовер Toyota RAV4 в Україні також варто у 2026 році. Модель запропонують у гібридних модифікаціях, а от бензинові версії поки під питанням.

