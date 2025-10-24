Незвична Toyota RAV4 із брутальним "американським" дизайном повертається на ринок (відео)

Оригінальний Mitsuoka Buddy повертають у виробництво. Кросовер нагадує Chevrolet Suburban 80-х, проте створений на базі Toyota RAV4.

Новий Mitsuoka Buddy почнуть випускати в Японії з травня 2026 року. Планують зібрати лише 150 авто, повідомляється на офіційному сайті виробника.

Для порівняння: в 2020-2021 роках виготовили 1200 цих автомобілів. Ціна Mitsuoka Buddy стартує з 7,26 мільйона єн ($47 600).

Дизайн Mitsuoka Buddy 2026 не змінився і, як і раніше, витриманий у стилістиці Chevrolet Suburban і Tahoe 80-х років. Кросовер Toyota RAV4 отримав масивну решітку радіатора, прямокутні фари та хромовані бампери. Крім того, в Mitsuoka Buddy замінені капот, задні двері, ліхтарі та колісні диски.

Кросовер зробили схожим на Chevrolet Suburban Фото: Mitsuoka

Новий Mitsuoka Buddy отримав більше варіантів внутрішнього оздоблення, розширили і палітру кольорів кузова. Комплектацію поповнили панорамний дах та цифрове дзеркало заднього виду.

Ззаду замінили ліхтарі і двері багажника Фото: Mitsuoka

Якщо раніше кросовер пропонували із 2,0-літровим бензиновим двигуном та 2,5-літровою гібридною установкою, то тепер випускатимуть виключно гібрид. Mitsuoka Buddy 2026 буде доступний виключно з повним приводом.

До речі, на європейський ринок вже виходить кросовер Toyota RAV4 нового покоління.

