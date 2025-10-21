Новий Toyota Land Cruiser FJ представлено: подробиці молодшого брата Prado (фото, відео)

Toyota створила бюджетний позашляховик FJ. Найменший і найдешевший представник лінійки Land Cruiser дебютував у Японії.

Новий Toyota Land Cruiser FJ вийде вже 2026 року і продаватиметься як у Японії, так і за її межами. Про авто розповіли на офіційному сайті японського автовиробника.

Стартова ціна Toyota Land Cruiser FJ складе приблизно 30-33 тис. доларів, тобто він буде суттєво дешевшим за старших братів.

Авто вирізняється рубаним дизайном Фото: Toyota

Дизайн Toyota Land Cruiser FJ

Новий Toyota Land Cruiser FJ дуже схожий на Prado останнього покоління і також привертає до себе увагу завдяки брутальному рубаному дизайну. У нього високий капот, вигнута віконна лінія та товсті вертикальні задні стійки даху. Встановлено і масивний пластиковий обвіс. Як і Toyota Prado 250, модель доступна із двома варіантами передньої оптики.

Новий позашляховик Toyota FJ – найменший представник сімейства Land Cruiser. В його основі лежить рамна платформа бюджетного пікапа Toyota Hilux Champ.

Покупцям запропонують два варіанти передньої оптики Фото: Toyota

Розміри Toyota Land Cruiser FJ:

довжина – 4575 мм;

ширина – 1855 мм;

висота – 1960 мм;

колісна база – 2580 мм.

Важливо

Великі зміни: огляд нового Toyota Land Cruiser Prado

Салон і комплектація Toyota Land Cruiser FJ

В інтер’єрі також переважають рубані поверхні в стилі Prado. Передні крісла розділені високою консоллю.

Доступна модель отримала цифровий щиток приладів і великий тачскрін Фото: Toyota

Дешевий позашляховик Toyota FJ отримав цифровий щиток приладів і великий сенсорний дисплей. У топовій версії є двозонний клімат-контроль, підігрів крісел і керма, камери кругового огляду, датчики дощу та світла, набір систем безпеки Toyota Safety Sense.

Новий Toyota Land Cruiser FJ, характеристики

Новий позашляховик Toyota FJ дебютує із 2,7-літровою бензиновою четвіркою потужністю 163 к. с. та 6-ступінчастою автоматичною КПП. Пізніше очікується 2,8-літровий турбодизель.

Доступна модель непогано оснащена Фото: Toyota

Повний привід типу Part-time доповнений знижувальною передачею. Також дешевий позашляховик Toyota отримав блокування заднього диференціала. Кліренс становить 215 мм, а діаметр розвороту — 11 м.

До речі, на європейський ринок виходить новий кросовер Toyota RAV4 2026. Його пропонують у гібридних версіях.

Також Фокус розповідав про новий седан Toyota Corolla, який зміниться до невпізнання.