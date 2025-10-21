Новий Toyota Land Cruiser FJ представлено: подробиці молодшого брата Prado (фото, відео)
Toyota створила бюджетний позашляховик FJ. Найменший і найдешевший представник лінійки Land Cruiser дебютував у Японії.
Новий Toyota Land Cruiser FJ вийде вже 2026 року і продаватиметься як у Японії, так і за її межами. Про авто розповіли на офіційному сайті японського автовиробника.
Стартова ціна Toyota Land Cruiser FJ складе приблизно 30-33 тис. доларів, тобто він буде суттєво дешевшим за старших братів.
Дизайн Toyota Land Cruiser FJ
Новий Toyota Land Cruiser FJ дуже схожий на Prado останнього покоління і також привертає до себе увагу завдяки брутальному рубаному дизайну. У нього високий капот, вигнута віконна лінія та товсті вертикальні задні стійки даху. Встановлено і масивний пластиковий обвіс. Як і Toyota Prado 250, модель доступна із двома варіантами передньої оптики.
Новий позашляховик Toyota FJ – найменший представник сімейства Land Cruiser. В його основі лежить рамна платформа бюджетного пікапа Toyota Hilux Champ.
Розміри Toyota Land Cruiser FJ:
- довжина – 4575 мм;
- ширина – 1855 мм;
- висота – 1960 мм;
- колісна база – 2580 мм.
Салон і комплектація Toyota Land Cruiser FJ
В інтер’єрі також переважають рубані поверхні в стилі Prado. Передні крісла розділені високою консоллю.
Дешевий позашляховик Toyota FJ отримав цифровий щиток приладів і великий сенсорний дисплей. У топовій версії є двозонний клімат-контроль, підігрів крісел і керма, камери кругового огляду, датчики дощу та світла, набір систем безпеки Toyota Safety Sense.
Новий Toyota Land Cruiser FJ, характеристики
Новий позашляховик Toyota FJ дебютує із 2,7-літровою бензиновою четвіркою потужністю 163 к. с. та 6-ступінчастою автоматичною КПП. Пізніше очікується 2,8-літровий турбодизель.
Повний привід типу Part-time доповнений знижувальною передачею. Також дешевий позашляховик Toyota отримав блокування заднього диференціала. Кліренс становить 215 мм, а діаметр розвороту — 11 м.
