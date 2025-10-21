Новый Toyota Land Cruiser FJ представлен: подробности младшего брата Prado (фото, видео)

Toyota создала бюджетный внедорожник FJ. Самый маленький и дешевый представитель линейки Land Cruiser дебютировал в Японии.

Новый Toyota Land Cruiser FJ выйдет уже в 2026 году и будет продаваться как в Японии, так и за ее пределами. Об авто рассказали на официальном сайте японского автопроизводителя.

Стартовая цена Toyota Land Cruiser FJ составит примерно 30-33 тыс. долларов, то есть он будет существенно дешевле старших братьев.

Авто отличается рубленым дизайном Фото: Toyota

Дизайн Toyota Land Cruiser FJ

Новый Toyota Land Cruiser FJ очень похож на Prado последнего поколения и также привлекает к себе внимание благодаря брутальному рубленному дизайну. У него высокий капот, изогнутая оконная линия и толстые вертикальные задние стойки крыши. Установлен и массивный пластиковый обвес. Как и Toyota Prado 250, модель доступна с двумя вариантами передней оптики.

Новый внедорожник Toyota FJ — самый маленький представитель семейства Land Cruiser. В его основе лежит рамная платформа бюджетного пикапа Toyota Hilux Champ.

Покупателям предложат два варианта передней оптики Фото: Toyota

Размеры Toyota Land Cruiser FJ:

длина — 4575 мм;

ширина — 1855 мм;

высота — 1960 мм;

колесная база — 2580 мм.

Салон и комплектация Toyota Land Cruiser FJ

В интерьере также преобладают рубленые поверхности в стиле Prado. Передние кресла разделены высокой консолью.

Доступная модель получила цифровой щиток приборов и большой тачскрин Фото: Toyota

Дешевый внедорожник Toyota FJ получил цифровой щиток приборов и большой сенсорный дисплей. В топовой версии есть двухзонный климат-контроль, подогрев кресел и руля, камеры кругового обзора, датчики дождя и света, набор систем безопасности Toyota Safety Sense.

Новый Toyota Land Cruiser FJ, характеристики

Новый внедорожник Toyota FJ дебютирует с 2,7-литровой бензиновой четверкой мощностью 163 л. с. и 6-ступенчатой автоматической КПП. Позже ожидается 2,8-литровый турбодизель.

Доступная модель неплохо оснащена Фото: Toyota

Полный привод типа Part-time дополнен понижающей передачей. Также дешевый внедорожник Toyota получил блокировку заднего дифференциала. Клиренс составляет 215 мм, а диаметр разворота — 11 м.

