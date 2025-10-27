Toyota показала яркую спортивную Camry и внедорожную Corolla (фото)

Toyota подготовила яркие версии своих популярных моделей Camry Corolla Cross. Автомобили отличаются ярким дизайном и оба оснащены гибридными установками.

Новые Toyota дебютируют в ноябре на тюнинг-шоу SEMA в Лас-Вегасе. Их подробности раскрыли на официальном сайте японского автопроизводителя.

Toyota Camry GT-S

Седан Toyota Camry 2025 получил инъекцию спортивности. Авто отличается новой решеткой радиатора, обвесом, спойлером и диффузором.

Toyota Camry получила обвес и спойлер Фото: Toyota

Кроме того, Toyota Camry GT-S оснастили 20-дюймовыми дисками с шинами Michelin Pilot Sport Cup 2 размером 245/35 R20. Добавляет яркости двухцветная окраска.

Новая Toyota Camry GT-S сохранила стандартную гибридную установку на 232 л. с. с полным приводом. Седан получил регулируемую подвеску с заниженным на 38 мм клиренсом и увеличенные тормоза диаметром 365 мм спереди и 356 мм сзади.

Toyota Corolla Cross Nasu Edition Фото: Toyota

Toyota Corolla Cross Nasu Edition

Toyota Corolla Cross превратили в полноценный внедорожник. Автомобилю серьезно увеличили клиренс, заменили бамперы, добавили массивный пластиковый обвес и внедорожные шины размером 255/65 R16.

Фото: Toyota

На крыше Toyota Corolla Cross появился багажник с креплением для велосипеда. Покрасили внедорожник в особый матовый фиолетовый цвет. В салоне установлен динамик от JBL.

Новая Toyota Corolla Cross Nasu Edition оснащена гибридной установкой мощностью 196 л.с. и полным приводом.

