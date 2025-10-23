В Киеве заметили редкую люксовую Toyota 90-х на базе Supra (фото)

В Киеве сфотографировали раритетное купе Toyota Soarer 1999 года. В свое время это была одна из самых дорогих и самых инновационных японских моделей.

Toyota Soarer третьего поколения — редкость в Украине, ведь это модель с правым рулем для внутреннего японского рынка. На экспорт авто поставлялось под названием Lexus SC. Фотографии раритетного купе появились на странице t.o.p.c.a.r.s.s_u.a в Instagram.

Купе оснащено 2,5-литровой 280-сильной турбошестерней Фото: Topcars UA

Премиальное 4,9-метровое купе Toyota Soarer — четырехместная туристическая модель на платформе культовой Supra A80. Его выпускали с 1991 по 2000 год.

Для своего времени модель была инновационной, ведь имела не только климат-контроль или электропривод сидений, но и цифровой щиток приборов, сенсорный дисплей и активную подвеску. В 1991 году купе Toyota Soarer стало одним из первых в мире авто со спутниковой навигацией.

Для Toyota Soarer третьей генерации предлагали шести- и восьмицилиндровые двигатели. Конкретно это авто оснащено 2,5-литровой турбошестерней на 280 л. с. и 378 Н∙м. Оно способно разогнаться до 100 км/ч за 7 с и развить 252 км/ч.

Авто получило цифровой щиток приборов, сенсорный экран и навигацию Фото: Toyota

Конкретно это купе Toyota Soarer отличается тюнингом. Авто получило обвес, задний спойлер и черные колесные диски, а сзади видны две широкие выхлопные трубы.

