У Києві помітили рідкісну люксову Toyota 90-х на базі Supra (фото)

У Києві сфотографували раритетне купе Toyota Soarer 1999 року. Свого часу це була одна з найдорожчих та найбільш інноваційних японських моделей.

Toyota Soarer третього покоління — рідкість в Україні, адже це модель із правим кермом для внутрішнього японського ринку. На експорт авто поставляли під назвою Lexus SC. Світлини раритетного купе з’явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Купе оснащене 2,5-літровою 280-сильною турбошісткою Фото: Topcars UA

Преміальне 4,9-метрове купе Toyota Soarer – чотиримісна туристична модель на платформі культової Supra A80. Його випускали з 1991 по 2000 рік.

Для свого часу модель була інноваційною, адже мала не лише клімат-контроль чи електропривід сидінь, а й цифровий щиток приладів, сенсорний дисплей та активну підвіску. У 1991 році купе Toyota Soarer стало одним із перших у світі авто зі супутниковою навігацією.

Для Toyota Soarer третьої генерації пропонували шести- та восьмициліндрові двигуни. Конкретно це авто оснащене 2,5-літровою турбошісткою на 280 к. с. та 378 Н∙м. Воно здатне розігнатися до 100 км/год за 7 с і розвинути 252 км/год.

Авто отримало цифровий щиток приладів, сенсорний екран і навігацію Фото: Toyota

Конкретно це купе Toyota Soarer вирізняється тюнінгом. Авто отримало обвіс, задній спойлер та чорні колісні диски, а ззаду видно дві широкі вихлопні труби.

