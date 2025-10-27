Toyota показала яскраву спортивну Camry та позашляхову Corolla (фото)

Toyota підготувала яскраві версії своїх популярних моделей Camry Corolla Cross. Автомобілі вирізняються яскравим дизайном і обоє оснащені гібридними установками.

Нові Toyota дебютують у листопаді на тюнінг-шоу SEMA в Лас-Вегасі. Їх подробиці розкрили на офіційному сайті японського автовиробника.

Toyota Camry GT-S

Седан Toyota Camry 2025 отримав ін’єкцію спортивності. Авто вирізняється новою решіткою радіатора, обвісом, спойлером та дифузором.

Toyota Camry отримала обвіс та спойлер Фото: Toyota

Крім того, Toyota Camry GT-S оснастили 20-дюймовими дисками із шинами Michelin Pilot Sport Cup 2 розміром 245/35 R20. Додає яскравості двоколірне забарвлення.

Важливо

Незвична Toyota RAV4 із брутальним "американським" дизайном повертається на ринок (відео)

Нова Toyota Camry GT-S зберегла стандартну гібридну установку на 232 к. с. із повним приводом. Седан отримав регульовану підвіску із заниженим на 38 мм кліренсом та збільшені гальма діаметром 365 мм спереду та 356 мм ззаду.

Відео дня

Toyota Corolla Cross Nasu Edition Фото: Toyota

Toyota Corolla Cross Nasu Edition

Toyota Corolla Cross перетворили на повноцінний позашляховик. Автомобілю серйозно збільшили кліренс, замінили бампери, додали масивний пластиковий обвіс і позашляхові шини розміром 255/65 R16.

Фото: Toyota

На даху Toyota Corolla Cross з’явився багажник із кріпленням для велосипеда. Пофарбували позашляховик в особливий матовий фіолетовий колір. У салоні встановлено динамік від JBL.

Нова Toyota Corolla Cross Nasu Edition оснащена гібридною установкою потужністю 196 к. с. та повним приводом.

До речі, нещодавно в Києві бачили рідкісну розкішну Toyota 90-х на базі Supra.

Також Фокус писав про новий доступний позашляховик Toyota Land Cruiser FJ.