Как подготовить автомобиль к зиме в Украине — советы эксперта

Подготовка автомобиля к зиме — это не только сезонная замена резины. Автоэксперт посоветовал, что стоит сделать до наступления холодов, чтобы пройти зимний период без проблем.

Сегодня, в последнее воскресенье октября, в Украине отмечают День автомобилиста и дорожника. Многие автолюбители встречают этот праздник в заботах, ведь как раз время готовить четырехколесного друга к зимнему периоду.

Подготовка авто к зиме — несложный, но важный процесс. Фокус пообщался с украинским автоэкспертом Алексеем Черняком-Самойленко и он дал полезные советы, которые помогут избежать неприятностей зимой.

Сезонная замена шин необходима, однако ограничиваться ею не стоит Фото: kolesa.guru

Зимние шины — must have

Для украинского климата, зимние шины являются обязательными! Поскольку снега у нас может выпасть немало, то они являются оптимальными, чем всесезонная резина. В идеале уже стоило бы переобуть авто, поскольку среднесуточная температура в Украине опустилась ниже +7 градусов. Шипованная резина подойдет для Карпатах, а вот в городе на отчищенном от снега асфальте шипы быстро стираются. Также не забывайте регулярно проверять давление в шинах, ведь в мороз оно снижается.

Відео дня

Проверьте электрооборудование

Диагностика электрооборудования авто особенно важна именно к зиме. Первая всего, стоит проверить свечи зажигания и аккумулятор, чтобы потом однажды в сильный мороз автомобиль не сделал вам неприятный сюрприз и не перестал заводиться. Аккумулятор "живет" примерно 3 года и если он уже старенький, то лучше заменить его осенью.

Важно

Тест-драйв нового Renault Kardian: чем привлекает доступный городской кроссовер

Рабочие жидкости

На зиму следует не только залить омыватель стекла, который не замерзает, но и проверить антифриз и при необходимости заменить его. Желательно иметь запас этих жидкостей с собой.

Подготовьтесь к экстремальным ситуациям

Желательно заранее подготовиться к любым неприятностям. Складная лопата, перчатки, буксировочный трос, сэнд траки не будут лишними в багажнике, особенно если впереди дальняя дорога зимой.

Также стоит проверить и при необходимости обновить аптечку, возить с собой питьевую воду, высококалорийную пищу (шоколад, орехи), карманные грелки и сменную теплую одежду.

Ранее Фокус сообщал, что эксперт назвал подержанное авто за $16 000, с которым трудно сравниться конкурентам.

Также мы писали, что на украинский рынок возвращается недорогой южнокорейский внедорожник.