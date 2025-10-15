Тест-драйв нового Renault Kardian: чем привлекает доступный городской кроссовер

Новый Renault Kardian является преемником популярного Sandero Stepway и сохранил его концепцию. Фокус испытал недорогой кроссовер и определил, чем он лучше предшественника.

Related video

Кроссоверы уже давно являются самым популярным классом автомобилей в Украине. Они обычно дороже седанов или хэтчбеков аналогичных размеров, хотя на рынке хватает недорогих бюджетных моделей. Одним из самых дешевых кроссоверов в Украине является новый Renault Kardian, с которым Фокус недавно познакомился.

Дизайн Renault Kardian более выразительный, чем у предшественника Фото: Тарас Брязгунов

Дизайн Renault Kardian

Renault Kardian — преемник Sandero Stepway, который сохранил концепцию предшественника и элементы его дизайна вроде защитного пластикового обвеса или рейлингов для багажника на крыше.

Вместе с тем, внешность Renault Kardian значительно выразительнее, чем у предшественника. "Лицо" кроссовера выглядит более футуристично благодаря широкой решетке радиатора и двухуровневым светодиодным фарам.

Клиренс Renault Kardian составляет 201 мм Фото: Тарас Брязгунов

Сзади стекло прикрыто спойлером, а по краям кузова установлены С-образные фонари. Более дорогие версии можно узнать по 16-дюймовым легкосплавным дискам и двухцветной окраске с черной крышей.

Новый Renault Kardian построен на более современной платформе CMF-B LS и несколько больше своего предшественника.

Заднее стекло прикрыто спойлером Фото: Тарас Брязгунов

Размеры Renault Kardian 2025:

длина — 4119 мм;

ширина — 1758 мм;

высота — 1494 мм;

колесная база — 2604 мм.

Важно

На смену "Логану": тест-драйв недорогого седана Renault Taliant

Салон Renault Kardian

Заглянем в салон Renault Kardian. Материалы внутренней отделки лучше, чем у предшественника. На передней панели появились вставки из фактурной ткани. Впрочем, и жесткого пластика остается еще немало.

Центральный тачскрин является стандартным для всех Renault Kardian 2025 Фото: Тарас Брязгунов

Руль Renault Kardian не такой, как у родственного Taliant: он несколько приплюснут сверху и снизу. Как и раньше, для управления аудио установлен отдельный подрулевой рычаг.

В топовой версии показания приборов выведены на небольшой экран, показания которого хорошо считываются, хотя возможности для изменения его конфигурации ограничены.

А вот 8-дюймовый тачскрин мультимедийной системы является стандартным для всех Renault Kardian 2025. Ее меню очень простое и понятное. Конечно же, есть Apple CarPlay и Android Auto.

В топовой версии показания приборов выведены на экран Фото: Тарас Брязгунов

Физических переключателей аудио нет — настройки меняются через мультимедийную систему. А вот блок климата остался: круглые переключатели дополнены экранчиками, которые отображают выбранные температуру и настройки.

Кроссовер имеет достаточно вместительный бардачок, а вот бокс в подлокотнике довольно небольшой. Интересно расположены USB-разъемы: порт USB-C поместили в привычном месте на центральной консоли, а вот USB-A расположен слева от центрального дисплея.

Просторнее, чем кажется

Садимся на водительское место. Рулевая колонка и кресло имеют достаточный диапазон регулировок (меняется и высота сиденья), чтобы найти удобное положение за рулем.

Посадка за рулем достаточно высокая Фото: Тарас Брязгунов Задний ряд в Renault Kardian довольно просторный, по меркам В-класса Фото: Тарас Брязгунов

Передние кресла упругие, но боковой поддержки им не хватает. К тому же, в новом Renault Kardian почему-то нет подогрева сидений даже в топовом исполнении.

Посадка достаточно высокая, что вместе с тонкими стойками крыши и достаточно большими зеркалами обеспечивает неплохую обзорность. К габаритам компактного авто я быстро привык.

Пересядем на второй ряд. Для своих размеров кроссовер Renault Kardian достаточно просторный. Мне при росте 176 см сзади хватает места как для ног, так и над головой. Впрочем, ни подлокотника, ни дефлекторов обдува, ни USB-портов в недорогой модели нет — только розетка-прикуриватель.

Объем багажника Renault Kardian составляет 398 л Фото: Тарас Брязгунов Пол багажника двухуровневый Фото: Тарас Брязгунов Со сложенными задними креслами образуется 1304-литровый отсек Фото: Тарас Брязгунов Под полом спрятана запаска-докатка Фото: Тарас Брязгунов

Багажник Renault Kardian тоже довольно большой, по меркам В-класса: 398 л в обычном состоянии и 1304 л — со сложенными задними сиденьями. Он отделан тканью и голого металла здесь не так и много. Пол багажника двухуровневый, а под ним — запаска-докатка.

Комплектация Renault Kardian

Новый Renault Kardian оснащен богаче, чем его предшественник, ведь в базовой версии Evolution теперь есть кондиционер, датчик света, система стабилизации и круиз-контроль.

Кроссовер имеет довольно большой бардачок Фото: Тарас Брязгунов Бокс в подлокотнике небольшой Фото: Тарас Брязгунов У задних пассажиров нет USB-портов Фото: Тарас Брязгунов

Топовый вариант Iconic добавляет бесключевой доступ, климат-контроль, камеру, парктроник, датчик дождя и систему контроля "слепых" зон.

Важно

Самый дешевый гибрид в Украине: тест-драйв нового кроссовера MG ZS

Двигатель Renault Kardian

Кроссовер Renault Kardian в Украине предлагается с единственным двигателем — 1,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 100 л. с. Легкому (1166 кг) автомобилю его в целом хватает.

Двигатель лучше раскручивать, ведь лучше он проявляет себя после 2000 об/мин, когда достигается максимальный крутящий момент, который составляет 160 Н∙м с механической КПП и 142 Н∙м — с вариатором.

1,0-литровый 100-сильный турбомотор экономичный, но шумный Фото: Тарас Брязгунов

Впрочем, вместе с ростом оборотов турбомотор становится громче, да и вибрации все же дают знать о себе. А вот бесступенчатый вариатор работает плавно и лишь иногда слышен его гул.

Для города динамика Renault Kardian достаточна — до 50 км/ч кроссовер стартует достаточно бодро. Разгон до 100 км/ч занимает 12,5 с, а максимальная скорость составляет 169 км/ч.

Прочная подвеска легко справляется с ухабами и выбоинами Фото: Тарас Брязгунов

Турбомотор порадует экономичностью Заявленный расход топлива составляет 7,8 л/100 км в городском цикле и 5,3 л/100 км — на трассе. Во время теста в городе нам почти удалось достичь паспортных показателей — 7,8-8 л на 100 км. Также стоит отметить, что двигатель не имеет непосредственного впрыска, поэтому менее чувствителен к качеству топлива.

Управляемость Renault Kardian

Новый Renault Kardian не боится украинских дорог. Его энергоемкая подвеска неплохо справляется с большинством ухабов и "пробить" ее довольно трудно. При этом езда достаточно комфортная, а крены кузова не слишком велики.

К тому же, кроссовер имеет немалый клиренс в 201 мм. Он не создан для бездорожья, но по лесной грунтовой дороге проехаться сможет.

Renault Kardian неплохо маневрирует Фото: Тарас Брязгунов

Руль Renault Kardian легкий, но не слишком информативный. Кроссовер хорошо маневрирует и в городских условиях отлично себя чувствует — это его стихия.

На трассе к курсовой устойчивости вопросов нет, а вот шумоизоляцию хотелось бы все же получше, так как после 90-100 км/ч дают о себе знать и ветер, и шины. Впрочем, стоит отметить, что новый Renault Kardian все же тише предшественника.

Цена Renault Kardian

Новый Renault Kardian в Украине стоит от 794 700 гривен за базовую версию evolution с механической КПП. Топовый вариант iconic стоит от 930 300 гривен. Также предлагается скидка в 90 000 гривен при условии оформления специального кредита. Это один из самых дешевых кроссоверов на нашем рынке.

Двухуровневые фары имеют диодную оптику Фото: Тарас Брязгунов Сзади по краям кузова установлены С-образные фонари Фото: Тарас Брязгунов

Вердикт Фокуса

Кроссовер Renault Kardian дороже предшественника Sandero Stepway, однако остается довольно доступным. Он современнее и богаче оснащен, однако сохранил фирменные черты вроде высокого клиренса и крепкой подвески. Невысокая цена позволяет простить модели некоторые слабые стороны.

Плюсы Renault Kardian:

невысокая цена;

небольшой расход горючего;

прочная подвеска.

Минусы Renault Kardian:

слабая шумоизоляция;

отсутствие подогрева сидений.

Технические характеристики Renault Kardian

Тип двигателя бензиновый с турбонаддувом Количество и расположение цилиндров R3 Объем двигателя 999 Мощность двигателя, л. с./об/мин. 100/4600 Крутящий момент, Нм/об/мин. 142/2000 Коробка передач вариатор Привод передний Расход топлива, город-трасса л/100 км 7,8-5,3 Макс. скорость, км/ч 169 Разгон 0–100 км/ч, с 12,5 Объем топливного бака, л 50

Важно