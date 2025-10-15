Тест-драйв нового Renault Kardian: чем привлекает доступный городской кроссовер
Новый Renault Kardian является преемником популярного Sandero Stepway и сохранил его концепцию. Фокус испытал недорогой кроссовер и определил, чем он лучше предшественника.
Кроссоверы уже давно являются самым популярным классом автомобилей в Украине. Они обычно дороже седанов или хэтчбеков аналогичных размеров, хотя на рынке хватает недорогих бюджетных моделей. Одним из самых дешевых кроссоверов в Украине является новый Renault Kardian, с которым Фокус недавно познакомился.
Дизайн Renault Kardian
Renault Kardian — преемник Sandero Stepway, который сохранил концепцию предшественника и элементы его дизайна вроде защитного пластикового обвеса или рейлингов для багажника на крыше.
Вместе с тем, внешность Renault Kardian значительно выразительнее, чем у предшественника. "Лицо" кроссовера выглядит более футуристично благодаря широкой решетке радиатора и двухуровневым светодиодным фарам.
Сзади стекло прикрыто спойлером, а по краям кузова установлены С-образные фонари. Более дорогие версии можно узнать по 16-дюймовым легкосплавным дискам и двухцветной окраске с черной крышей.
Новый Renault Kardian построен на более современной платформе CMF-B LS и несколько больше своего предшественника.
Размеры Renault Kardian 2025:
- длина — 4119 мм;
- ширина — 1758 мм;
- высота — 1494 мм;
- колесная база — 2604 мм.
Салон Renault Kardian
Заглянем в салон Renault Kardian. Материалы внутренней отделки лучше, чем у предшественника. На передней панели появились вставки из фактурной ткани. Впрочем, и жесткого пластика остается еще немало.
Руль Renault Kardian не такой, как у родственного Taliant: он несколько приплюснут сверху и снизу. Как и раньше, для управления аудио установлен отдельный подрулевой рычаг.
В топовой версии показания приборов выведены на небольшой экран, показания которого хорошо считываются, хотя возможности для изменения его конфигурации ограничены.
А вот 8-дюймовый тачскрин мультимедийной системы является стандартным для всех Renault Kardian 2025. Ее меню очень простое и понятное. Конечно же, есть Apple CarPlay и Android Auto.
Физических переключателей аудио нет — настройки меняются через мультимедийную систему. А вот блок климата остался: круглые переключатели дополнены экранчиками, которые отображают выбранные температуру и настройки.
Кроссовер имеет достаточно вместительный бардачок, а вот бокс в подлокотнике довольно небольшой. Интересно расположены USB-разъемы: порт USB-C поместили в привычном месте на центральной консоли, а вот USB-A расположен слева от центрального дисплея.
Просторнее, чем кажется
Садимся на водительское место. Рулевая колонка и кресло имеют достаточный диапазон регулировок (меняется и высота сиденья), чтобы найти удобное положение за рулем.
Передние кресла упругие, но боковой поддержки им не хватает. К тому же, в новом Renault Kardian почему-то нет подогрева сидений даже в топовом исполнении.
Посадка достаточно высокая, что вместе с тонкими стойками крыши и достаточно большими зеркалами обеспечивает неплохую обзорность. К габаритам компактного авто я быстро привык.
Пересядем на второй ряд. Для своих размеров кроссовер Renault Kardian достаточно просторный. Мне при росте 176 см сзади хватает места как для ног, так и над головой. Впрочем, ни подлокотника, ни дефлекторов обдува, ни USB-портов в недорогой модели нет — только розетка-прикуриватель.
Багажник Renault Kardian тоже довольно большой, по меркам В-класса: 398 л в обычном состоянии и 1304 л — со сложенными задними сиденьями. Он отделан тканью и голого металла здесь не так и много. Пол багажника двухуровневый, а под ним — запаска-докатка.
Комплектация Renault Kardian
Новый Renault Kardian оснащен богаче, чем его предшественник, ведь в базовой версии Evolution теперь есть кондиционер, датчик света, система стабилизации и круиз-контроль.
Топовый вариант Iconic добавляет бесключевой доступ, климат-контроль, камеру, парктроник, датчик дождя и систему контроля "слепых" зон.Важно
Двигатель Renault Kardian
Кроссовер Renault Kardian в Украине предлагается с единственным двигателем — 1,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 100 л. с. Легкому (1166 кг) автомобилю его в целом хватает.
Двигатель лучше раскручивать, ведь лучше он проявляет себя после 2000 об/мин, когда достигается максимальный крутящий момент, который составляет 160 Н∙м с механической КПП и 142 Н∙м — с вариатором.
Впрочем, вместе с ростом оборотов турбомотор становится громче, да и вибрации все же дают знать о себе. А вот бесступенчатый вариатор работает плавно и лишь иногда слышен его гул.
Для города динамика Renault Kardian достаточна — до 50 км/ч кроссовер стартует достаточно бодро. Разгон до 100 км/ч занимает 12,5 с, а максимальная скорость составляет 169 км/ч.
Турбомотор порадует экономичностью Заявленный расход топлива составляет 7,8 л/100 км в городском цикле и 5,3 л/100 км — на трассе. Во время теста в городе нам почти удалось достичь паспортных показателей — 7,8-8 л на 100 км. Также стоит отметить, что двигатель не имеет непосредственного впрыска, поэтому менее чувствителен к качеству топлива.
Управляемость Renault Kardian
Новый Renault Kardian не боится украинских дорог. Его энергоемкая подвеска неплохо справляется с большинством ухабов и "пробить" ее довольно трудно. При этом езда достаточно комфортная, а крены кузова не слишком велики.
К тому же, кроссовер имеет немалый клиренс в 201 мм. Он не создан для бездорожья, но по лесной грунтовой дороге проехаться сможет.
Руль Renault Kardian легкий, но не слишком информативный. Кроссовер хорошо маневрирует и в городских условиях отлично себя чувствует — это его стихия.
На трассе к курсовой устойчивости вопросов нет, а вот шумоизоляцию хотелось бы все же получше, так как после 90-100 км/ч дают о себе знать и ветер, и шины. Впрочем, стоит отметить, что новый Renault Kardian все же тише предшественника.
Цена Renault Kardian
Новый Renault Kardian в Украине стоит от 794 700 гривен за базовую версию evolution с механической КПП. Топовый вариант iconic стоит от 930 300 гривен. Также предлагается скидка в 90 000 гривен при условии оформления специального кредита. Это один из самых дешевых кроссоверов на нашем рынке.
Вердикт Фокуса
Кроссовер Renault Kardian дороже предшественника Sandero Stepway, однако остается довольно доступным. Он современнее и богаче оснащен, однако сохранил фирменные черты вроде высокого клиренса и крепкой подвески. Невысокая цена позволяет простить модели некоторые слабые стороны.
Плюсы Renault Kardian:
- невысокая цена;
- небольшой расход горючего;
- прочная подвеска.
Минусы Renault Kardian:
- слабая шумоизоляция;
- отсутствие подогрева сидений.
Технические характеристики Renault Kardian
|Тип двигателя
|бензиновый с турбонаддувом
|Количество и расположение цилиндров
|R3
|Объем двигателя
|999
|Мощность двигателя, л. с./об/мин.
|100/4600
|Крутящий момент, Нм/об/мин.
|142/2000
|Коробка передач
|вариатор
|Привод
|передний
|Расход топлива, город-трасса л/100 км
|7,8-5,3
|Макс. скорость, км/ч
|169
|Разгон 0–100 км/ч, с
|12,5
|Объем топливного бака, л
|50