Тест-драйв нового Renault Kardian: чим приваблює доступний міський кросовер

Новий Renault Kardian є наступником популярного Sandero Stepway і зберіг його концепцію. Фокус випробував недорогий кросовер і визначив, чим він кращий за попередника.

Кросовери вже давно є найпопулярнішим класом автомобілів в Україні. Вони зазвичай дорожчі за седани чи хетчбек аналогічних розмірів, хоча на ринку вистачає недорогих бюджетних моделей. Одним із найдешевших кросоверів в Україні є новий Renault Kardian, з яким Фокус нещодавно познайомився.

Дизайн Renault Kardian виразніший, аніж у попередника Фото: Тарас Брязгунов

Дизайн Renault Kardian

Renault Kardian – наступник Sandero Stepway, який зберіг концепцію попередника та елементи його дизайну на кшталт захисного пластикового обвісу чи рейлінгів для багажника на даху.

Разом із тим, зовнішність Renault Kardian значно виразніша, аніж у попередника. "Лице" кросовера має більш футуристичний вигляд завдяки широкій решітці радіатора та дворівневим світлодіодними фарам.

Кліренс Renault Kardian становить 201 мм Фото: Тарас Брязгунов

Ззаду скло прикрите спойлером, а з країв кузова встановлено С-подібні ліхтарі. Дорожчі версії можна пізнати за 16-дюймовими легкосплавними дисками та двоколірним забарвленням із чорним дахом.

Новий Renault Kardian збудований на сучаснішій платформі CMF-B LS та дещо більший за свого попередника.

Заднє скло прикрите спойлером Фото: Тарас Брязгунов

Розміри Renault Kardian 2025:

довжина – 4119 мм;

ширина – 1758 мм;

висота – 1494 мм;

колісна база – 2604 мм.

Салон Renault Kardian

Заглянемо в салон Renault Kardian. Матеріали внутрішнього оздоблення кращі, аніж у попередника. На передній панелі з’явилися вставки з фактурної тканини. Утім, і жорсткого пластику залишається ще чимало.

Центральний тачскрін є стандартним для всіх Renault Kardian 2025 Фото: Тарас Брязгунов

Кермо Renault Kardian не таке, як у спорідненого Taliant: воно дещо приплюснуте згори і знизу. Як і раніше, для керування аудіо встановлений окремий підкермовий важіль.

У топовій версії покази приладів виведено на невеликий екран, покази якого добре зчитуються, хоча можливості для зміни його конфігурації обмежені.

А от 8-дюймовий тачскрін мультимедійної системи є стандартним для всіх Renault Kardian 2025. Її меню дуже просте та зрозуміле. Звісно ж, є Apple CarPlay і Android Auto.

У топовій версії покази приладів виведено на екран Фото: Тарас Брязгунов

Фізичних перемикачів аудіо немає – налаштування змінюються через мультимедійну систему. А от блоку клімату залишився: круглі перемикачі доповнені екранчиками, які відображають обрані температуру та налаштування.

Кросовер має досить місткий бардачок, а от бокс у підлокітнику доволі невеликий. Цікаво розташовані USB-роз’єми: порт USB-C помістили у звичному місці на центральній консолі, а от USB-A розташований ліворуч від центрального дисплею.

Просторіший, ніж здається

Сідаємо на водійське місце. Кермова колонка і крісло мають достатній діапазон регулювань (змінюється і висота сидіння), аби знайти зручне положення за кермом.

Посадка за кермом досить висока Фото: Тарас Брязгунов Задній ряд в Renault Kardian доволі просторий, за мірками В-класу Фото: Тарас Брязгунов

Передні крісла пружні, але бічної підтримки їм не вистачає. До того ж, новий Renault Kardian чомусь немає підігріву сидінь навіть у топовому виконанні.

Посадка досить висока, що разом із тонкими стійками даху та досить великими дзеркалами забезпечує непогану оглядовість. До габаритів компактного авто я швидко звикнув.

Пересядемо на другий ряд. Для своїх розмірів кросовер Renault Kardian досить просторий. Мені при зрості 176 см ззаду вистачає місця як для ніг, так і над головою. Утім, ані підлокітника, ані дефлекторів обдування, ані USB-портів у недорогій моделі немає – лише розетка-прикурювач.

Об'єм багажника Renault Kardian складає 398 л Фото: Тарас Брязгунов Підлога багажника дворівнева Фото: Тарас Брязгунов Зі складеними задніми кріслами утворюється 1304-літровий відсік Фото: Тарас Брязгунов Під підлогою сховано запаску-докатку Фото: Тарас Брязгунов

Багажник Renault Kardian теж доволі великий, за мірками В-класу: 398 л у звичайному стані та 1304 л – зі складеними задніми сидіннями. Він оздоблений тканиною і голого металу тут не так і багато. Підлога багажника дворівнева, а під нею – запаска-докатка.

Комплектація Renault Kardian

Новий Renault Kardian оснащений багатше, аніж його попередник, адже в базовій версії Evolution тепер є кондиціонер, датчик світла, система стабілізації та круїз-контроль.

Кросовер має доволі великий бардачок Фото: Тарас Брязгунов Бокс у підлокітнику невеликий Фото: Тарас Брязгунов У задніх пасажирів немає USB-портів Фото: Тарас Брязгунов

Топовий варіант Iconic додає безключовий доступ, клімат-контроль, камеру, парктронік, датчик дощу та систему контролю "сліпих" зон.

Двигун Renault Kardian

Кросовер Renault Kardian в Україні пропонують із єдиним двигуном – 1,0-літровим бензиновим турбомотором потужністю 100 к. с. Легкому (1166 кг) автомобілю його загалом вистачає.

Двигун краще розкручувати, адже краще він проявляє себе після 2000 об/хв, коли досягається максимальний крутний момент, який становить 160 Н∙м із механічною КПП та 142 Н∙м – із варіатором.

1,0-літровий 100-сильний турбомотор економічний, але шумний Фото: Тарас Брязгунов

Утім разом із ростом обертів турбомотор стає гучнішим, та й вібрації все ж дають знати про себе. А от безступінчастий варіатор працює плавно і лише іноді чутно його гул.

Для міста динаміка Renault Kardian достатня – до 50 км/год кросовер стартує досить бадьоро. Розгін до 100 км/год займає 12,5 с, а максимальна швидкість становить 169 км/год.

Міцна підвіска легко справляється з вибоїнами Фото: Тарас Брязгунов

Турбомотор порадує економічністю Заявлена витрата пального становить 7,8 л/100 км в міському циклі та 5,3 л/100 км – на трасі. Під час тесту в місті нам майже вдалося досягнути паспортних показників – 7,8-8 л на 100 км. Також варто відзначити, що двигун не має безпосереднього впорскування, тому менш чутливий до якості пального.

Керованість Renault Kardian

Новий Renault Kardian не боїться українських доріг. Його енергоємна підвіска непогано справляється з більшістю вибоїн і "пробити" її доволі важко. При цьому їзда досить комфортна, а крени кузова не надто великі.

До того ж, кросовер має чималий кліренс у 201 мм. Він не створений для бездоріжжя, але про лісовій ґрунтовій дорозі проїхатися зможе.

Renault Kardian непогано маневрує Фото: Тарас Брязгунов

Кермо Renault Kardian легке, але не надто інформативне. Кросовер добре маневрує і в міських умовах чудово себе почуває — це його стихія.

На трасі до курсової стійкості питань немає, а от шумоізоляцію хотілося б все ж кращу, бо після 90-100 км/год дають про себе знати і вітер, і шини. Утім, варто відзначити, що новий Renault Kardian все ж тихіший за попередника.

Ціна Renault Kardian

Новий Renault Kardian в Україні коштує від 794 700 гривень за базову версію evolution із механічною КПП. Топовий варіант iconic коштує від 930 300 гривень. Також пропонується знижка у 90 000 гривень за умови оформлення спеціального кредиту. Це один із найдешевших кросоверів на нашому ринку.

Дворівеві фари мають діодну оптику Фото: Тарас Брязгунов Ззаду з країв кузова встановлено С-подібні ліхтарі Фото: Тарас Брязгунов

Вердикт Фокусу

Кросовер Renault Kardian дорожчий за попередника Sandero Stepway, проте залишається доволі доступним. Він сучасніший і багатше оснащений, проте зберіг фірмові риски на кшталт високого кліренсу та міцної підвіски. Невисока ціна дозволяє пробачити моделі деякі слабкі сторони.

Плюси Renault Kardian:

невисока ціна;

невелика витрата пального;

міцна підвіска.

Мінуси Renault Kardian:

слабка шумоізоляція;

відсутність підігріву сидінь.

Технічні характеристики Renault Kardian

Тип двигуна бензиновий з турбонаддувом Кількість і розташування циліндрів R3 Об'єм двигуна 999 Потужність двигуна, к. с./об/хв 100/4600 Обертальний момент, Нм/об/хв 142/2000 Коробка передач варіатор Привід передній Споживання пального, місто-траса л/100 км 7,8-5,3 Макс. швидкість, км/год 169 Розгін 0–100 км/год, с 12,5 Об'єм паливного баку, л 50

