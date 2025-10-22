На украинский рынок возвращается недорогой рамный внедорожник из Кореи (фото)

SsangYong Rexton возвращается в Украину под новым именем. Внедорожник сохранил рамную конструкцию и тяговитый и экономичный турбодизель.

Отныне модель будет продаваться в Украине как KGM Rexton, ведь новые владельцы переименовали южнокорейский бренд SsangYong в KG Mobility. Подробности новинки раскрыли на сайте украинского импортера марки.

Авто оснащено 202-сильным турбодизелем Фото: SsangYong

Рамный внедорожник Rexton второго поколения прошел обновление и отличается более широкой решеткой радиатора и более узкими фарами. Авто достигает 4,85 м в длину.

В салоне установлены цифровой щиток приборов и 12,3-дюймовый тачскрин. Объем багажника KGM Rexton составляет 872-1806 л.

В салоне установлен большой тачскрин Фото: SsangYong

Новый Rexton оснащен 2,2-литровым турбодизелем на 202 л.с. и 441 Н∙м и 8-ступенчатой автоматической КПП. Полный привод дополнен понижающей передачей. Средний расход топлива составляет 8,2 л/100 км.

Цена KGM Rexton в Украине стартует с 1 650 000 гривен. Базовая комплектация включает доступ без ключа, люк, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, парктроник, камеру, подогрев сидений и руля.

Объем багажника составляет 872-1806 л Фото: SsangYong

Вариант Тор за 1 990 000 гривен добавляет улучшенную отделку салона, датчики дождя и света и набор систем безопасности.

Между прочим, вскоре на украинский рынок выйдет и новый рамный пикап Chery.

Также Фокус писал, что в Украине появится семейный электрокар Peugeot семейный электрокар.