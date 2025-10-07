На украинский рынок выйдет недорогой рамный пикап Chery: подробности и цена (фото)
В Украине появится новый Chery Himla. Доступный рамный пикап оснащен экономичным 160-сильным турбодизелем.
Пикап Chery Himla — новая модель, которую презентовали весной на автошоу в Шанхае. Ее подробности раскрыли на официальном сайте представительства Chery в Украине.
Новый Chery Himla 2025 — четырехдверный рамный пикап длиной 5,3 м. Его грузоподъемность составляет 1000 кг.
У Chery Himla широкая решетка радиатора, тоненькие двухуровневые фары и расширенные крылья. В салоне установили узкий цифровой щиток приборов и большой (12,3 или 15,6 дюймов) тачскрин.Важно
Китайский пикап Chery Himla оснащен 2,3-литровым турбодизелем на 160 л. с. и 420 Нм. На выбор предлагается 6-ступенчатая механическая или 8-ступенчатая автоматическая КПП. Максимальная скорость составляет 150 км/ч, а средний расход топлива — 8,3-8,6 л/100 км.
Базовая комплектация Chery Himla Comfort (от 1 049 000 гривен) включает бесключевой доступ, парктроник, камеру, круиз-контроль, датчики дождя и света.
Версия Premium (от 1 219 000 гривен) добавляет 18-дюймовые литые диски, отделку экокожей, камеры кругового обзора и электропривод кресла водителя.
