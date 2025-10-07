На український ринок вийде недорогий рамний пікап Chery: подробиці та ціна (фото)

В Україні з’явиться новий Chery Himla. Доступний рамний пікап оснащений економічним 160-сильним турбодизелем.

Пікап Chery Himla — нова модель, яку презентували навесні на автошоу в Шанхаї. Її подробиці розкрили на офіційному сайті представництва Chery в Україні.

Новий Chery Himla 2025 — чотиридверний рамний пікап завдовжки 5,3 м. Його вантажопідйомність становить 1000 кг.

Вантажопідйомність Chery Himla — 1 тонна Фото: Chery

У Chery Himla широка решітка радіатора, тоненькі дворівневі фари та розширені крила. У салоні встановили вузький цифровий щиток приладів та великий (12,3 або 15,6 дюймів) тачскрін.

Китайський пікап Chery Himla оснащений 2,3-літровим турбодизелем на 160 к. с. та 420 Нм. На вибір пропонують 6-ступінчасту механічну або 8-ступінчасту автоматичну КПП. Максимальна швидкість становить 150 км/год, а середня витрата пального — 8,3-8,6 л/100 км.

Базова комплектація Chery Himla Comfort (від 1 049 000 гривень) включає безключовий доступ, парктронік, камеру, круїз-контроль, датчики дощу та світла.

Доступний пікап багато оснащений Фото: Chery

Версія Premium (від 1 219 000 гривень) додає 18-дюймові литі диски, оздоблення екошкірою, камери кругового огляду та електропривід крісла водія.

