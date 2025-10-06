В Україні з'явився електрифікований кросовер від Huawei із запасом ходу 1500 км (фото)

В Україну привезли новий Aito M8. Електрифікований сімейний кросовер від Huawei оснащений потужною 526-сильною установкою та має запас ходу понад 500 км.

Aito M8 продемонстрували в одному з київських торгових центрів, де його сфотографував журналіст Фокусу. Модель постачається в Україну неофіційно та коштує $84 300.

Aito M8 в Україні коштує 84,3 тис. доларів Фото: Тарас Брязгунов

Бренд Aito створений Huawei у співробітництві з автовиробником Seres. Новий Aito M8 дебютував на початку 2025 року. Це велика 5,2-метрова модель зі стриманим дизайном та трьома рядами крісел.

У салоні на передній панелі встановили три екрани, а крісла першого та другого ряду отримали електропривід. Серед опцій є електропривід дверей, холодильник, великий монітор для задніх пасажирів і система напівавтономного руху.

На передній панелі встановили три екрани Фото: Huawei

Конкретно цей кросовер Aito M8 оснащений плагін-гібридною установкою на 533 к. с. із 1,5-літровою бензиновою турбочетвіркою та парою електромоторів. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 5,2 с.

Велика батарея ємністю 53,4 кВт∙год дозволяє проїхати 310 км в електричному режимі. Загальний запас ходу на бензині та електротязі складає 1526 км.

Запас ходу Aito M8 сягає 1526 км Фото: Тарас Брязгунов

Крім того, в лінійці Aito M8 є електричні версії потужністю 304 і 519 к. с. Їх запас ходу сягає 705 км.

До речі, на український ринок виходить новий бренд Avatr від Huawei.

Також Фокус писав, що в Києві з'явився перший електрокросовер Xiaomi.