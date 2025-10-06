В Украине появился электрифицированный кроссовер от Huawei с запасом хода 1500 км (фото)

В Украину привезли новый Aito M8. Электрифицированный семейный кроссовер от Huawei оснащен мощной 526-сильной установкой и имеет запас хода более 500 км.

Aito M8 продемонстрировали в одном из киевских торговых центров, где его сфотографировал журналист Фокуса. Модель поставляется в Украину неофициально и стоит $84 300.

Aito M8 в Украине стоит 84,3 тыс. долларов в Украине Фото: Тарас Брязгунов

Бренд Aito создан Huawei в сотрудничестве с автопроизводителем Seres. Новый Aito M8 дебютировал в начале 2025 года. Это большая 5,2-метровая модель со сдержанным дизайном и тремя рядами кресел.

В салоне на передней панели установили три экрана, а кресла первого и второго ряда получили электропривод. Среди опций есть электропривод дверей, холодильник, большой монитор для задних пассажиров и система полуавтономного движения.

На передней панели установили три экрана Фото: Huawei

Конкретно этот кроссовер Aito M8 оснащен плагин-гибридной установкой на 533 л. с. с 1,5-литровой бензиновой турбочетверкой и парой электромоторов. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 5,2 с.

Большая батарея емкостью 53,4 кВт∙ч позволяет проехать 310 км в электрическом режиме. Общий запас хода на бензине и электротяге составляет 1526 км.

Запас хода Aito M8 достигает 1526 км Фото: Тарас Брязгунов

Кроме того, в линейке Aito M8 есть электрические версии мощностью 304 и 519 л.с. Их запас хода достигает 705 км.

Кстати, на украинский рынок выходит новый бренд Avatr от Huawei.

Также Фокус писал, что в Киеве появился первый электрокроссовер Xiaomi.