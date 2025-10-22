На український ринок повертається знаменитий рамний позашляховик з Кореї (фото)
SsangYong Rexton повертається в Україну під новим ім'ям. Позашляховик зберіг рамну конструкцію та тяговитий і економічний турбодизель.
Відтепер модель продаватиметься в Україні як KGM Rexton, адже нові власники перейменували південнокорейський бренд SsangYong на KG Mobility. Подробиці новинки розкрили на сайті українського імпортера марки.
Рамний позашляховик Rexton другого покоління пройшов оновлення і вирізняється ширшою решіткою радіатора та вужчими фарами. Авто сягає 4,85 м завдовжки.
У салоні встановлені цифровий щиток приладів і 12,3-дюймовий тачскрін. Об'єм багажника KGM Rexton становить 872-1806 л.
Новий Rexton оснащений 2,2-літровим турбодизелем на 202 к. с. і 441 Н∙м та 8-ступінчастою автоматичною КПП. Повний привід доповнений понижувальною передачею. Середня витрата пального становить 8,2 л/100 км.
Ціна KGM Rexton в Україні стартує з 1 650 000 гривень. Базова комплектація включає доступ без ключа, люк, двозонний клімат-контроль, круїз-контроль, парктронік, камеру, підігрів сидінь та керма.
Варіант Тор за 1 990 000 гривень додає покращене оздоблення салону, датчики дощу і світла та набір систем безпеки.
