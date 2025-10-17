Эксперт назвал подержанное авто за $16 000, с которым не могут сравниться конкуренты (фото)

Автоэксперт назвал лучшее авто с пробегом для активных водителей. Недорогая модель достаточно быстрая, хорошо управляется и при этом просторная и практичная.

Британский журналист и авто эксперт Кристофер Шарп приобрел уже второй универсал Mini Clubman. По его мнению, это авто не имеет конкурентов в своем ценовом сегменте. Об этом он сообщил изданию Express.

Кристофер Шарп купил уже второй Mini Clubman Фото: Express

Кристофер Шарп тестировал самые разные автомобили, однако с 2020 года ездит исключительно на Mini Clubman. Сначала он эксплуатировал стандартный универсал, а недавно заменил его на более новый заряженный Cooper S, который приобрел за 12 000 фунтов стерлингов ($16 000).

Mini Clubman Cooper S достаточно быстрый и хорошо управляется Фото: Express

Специалист признался, что искал новое авто для себя в течение года, но решил все же не менять модель. Он рассматривал компактные Audi A3 Sportback, BMW 1 Series, Mercedes A-Class, Skoda Fabia и Volkswagen Golf и, по его мнению, все они проигрывают Mini Clubman.

Эксперт положительно отзывается о салоне Mini Clubman Фото: Express

Кристофер Шарп считает себя активным водителем, а универсал Mini Clubman обладает образцовой управляемостью, по меркам компактного класса. К тому же, версия Cooper S с 1,6-литровым 192-сильным турбомотором довольно быстрая. Впрочем, стоит учесть, что за это придется расплачиваться жестковатой подвеской, да и шины имеют низкий профиль.

Также эксперт отмечает продуманный салон, в котором все под рукой. Мультимедийная система довольно современная и дополнена Apple CarPlay.

Объем багажника универсала составляет 360-1250 л. Фото: Express

А поскольку Mini Clubman Cooper S является универсалом, то он довольно просторный, практичный и приспособлен для ежедневного использования. У него немалый багажник для его размеров — 360-1250 л.

