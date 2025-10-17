Експерт назвав вживане авто за $16 000, з яким не можуть зрівнятися конкуренти (фото)

Автоексперт назвав краще авто з пробігом для активних водіїв. Недорога модель досить швидка, гарно керується і при цьому простора та практична.

Британський журналіст та авто експерт Крістофер Шарп придбав уже другий універсал Mini Clubman. На його думку, це авто не має конкурентів у своєму ціновому сегменті. Про це він повідомив виданню Express.

Крістофер Шарп купив уже другий Mini Clubman Фото: Express

Крістофер Шарп тестував найрізноманітніші автомобілі, проте з 2020 року їздить виключно на Mini Clubman. Спочатку він експлуатував стандартний універсал, а нещодавно замінив його на новіший заряджений Cooper S, який придбав за 12 000 фунтів стерлінгів ($16 000).

Mini Clubman Cooper S досить швидкий і добре керується Фото: Express

Фахівець зізнався, що шукав нове авто для себе упродовж року, але вирішив усе ж не міняти модель. Він розглядав компактні Audi A3 Sportback, BMW 1 Series, Mercedes A-Class, Skoda Fabia та Volkswagen Golf і, на його думку, всі вони програють Mini Clubman.

Експерт позитивно відгукується про салон Mini Clubman Фото: Express

Крістофер Шарп вважає себе активним водієм, а універсал Mini Clubman має зразкову керованість, за мірками компактного класу. До того ж, версія Cooper S із 1,6-літровим 192-сильним турбомотором доволі швидка. Утім, варто врахувати, що за це доведеться розплачуватися жорсткуватою підвіскою, та й шини мають низький профіль.

Також експерт відзначає продуманий салон, у якому все під рукою. Мультимедійна система доволі сучасна і доповнена Apple CarPlay.

Об'єм багажника універсала становить 360-1250 л Фото: Express

А оскільки Mini Clubman Cooper S є універсалом, то він доволі просторий, практичний та пристосований для щоденного використання. У нього чималий багажник для його розмірів – 360-1250 л.

