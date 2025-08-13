Не розорять власника: експерти назвали кращі доступні спортивні авто з пробігом (фото)
Існує стереотип, що спортивні авто коштують чимало та дорогі в утриманні, проте на ринку вистачає цікавих доступних моделей, експлуатація яких не вдарить по кишені.
Серед недорогих спортивних моделей — купе, кабріолети та компактні заряджені хетчбеки. Кращі доступні авто з характером для активних водіїв вибрало британське видання Top Gear.
Mazda MX-5
За керованістю мало хто може зрівнятися з Mazda MX-5. Недорогий маленький родстер здатен вразити і приносить задоволення на будь-якій швидкості. До того ж, він дешевий в утриманні і надійний, як і всі Mazda.Важливо
Renault Clio RenaultSport 182
У підрозділі RenaultSport змогли перетворити практичний бюджетний Clio другого покоління на непогане заряджене авто, яке здатне змагатися з більшими моделями. Він швидкий, слухняний і чудово маневрує.
Volkswagen Golf V GTI
Volkswagen Golf GTI – класичний заряджений хетчбек, який не лише веселий, але й пристосований до щоденної їзди – досить місткий та з чималим багажником. Модель п’ятого покоління дешева і має перевірений 2,0-літровий турбомотор потужністю 200 сил.
Mini
Старі Mini надзвичайно дешеві, мають просту конструкцію та невибагливі. Маленьке авто вміє дарувати задоволення від їзди – особливо у спортивній версії Cooper. Між іншим, свого часу Mini Cooper двічі тріумфували в Ралі Монте Карло.
BMW i8
Свого часу купе BMW i8 було недешевим, але зараз ця модель суттєво втратила в ціні. Прихильники BMW не оцінили скромний 1,5-літровий мотор у гібридній установці, хоча сумарна потужність дуже непогана – 370 сил. До того ж, спорткар економічний – можна легко вкластися в 6,3 л/100 км. І не можна не згадати яскравий дизайн із дверима, що підіймаються.
Caterham 7
Caterham, який є сучасною версією знаменитого Lotus Seven, створений з однією метою – приносити задоволення від їзди. Він не практичний і дуже простий – немає навіть бокових вікон. Зате легкий спорткар чудово керується, а його потужні версії дуже швидкі. Оскільки в конструкції використані агрегати масових моделей, то утримання Caterham не розорить.
Alpine A110
Купе Alpine A110 від Renault – дешевша альтернатива Porsche Cayman, експлуатація якої не вдарить по кишені. Легкий середньомоторний спорткар має зразкову керованість – він слухняний та контрольований.
Toyota MR2
Toyota MR2 останнього покоління – дешевий середньомоторний кабріолет із дизайном у дусі Porsche Boxster. До того ж, як і всі Toyota, спорткар є надійним та недорогим в обслуговуванні.
Hyundai i20N
Hyundai i20N – один із найдоступніших заряджених хетчбеків сучасності. Компактне авто маневрене, а його 204-сильний турбомотор дозволяє стартувати до сотні за 6,7 с. Крім того, Hyundai i20N доволі економічний – 7 л на 100 км.
Lotus Elise
Lotus Elise тісний і не дуже практичний, але фантастично керується. Легке авто демонструє непогану динаміку та витрачає всього 7 л на 100 км. Його двигун запозичили в Toyota, тому він надійний і безпроблемний. А ще Lotus Elise приємну здивує невисокою ціною.
Ford Fiesta ST
Навіть стандартна Ford Fiesta встановила стандарт керованості в В-класі. Заряджений варіант ST поєднує чудово налаштоване шасі з 200-сильним турбомотором, який дозволяє стартувати до сотні за 6,7 с і розвивати 220 км/год. Разом із цим хетчбек місткий, практичний та витрачає 6 л на 100 км.
