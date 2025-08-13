Не разорят владельца: эксперты назвали лучшие доступные спортивные авто с пробегом (фото)
Существует стереотип, что спортивные авто стоят немало и дорогие в содержании, однако на рынке хватает интересных доступных моделей, эксплуатация которых не ударит по карману.
Среди недорогих спортивных моделей — купе, кабриолеты и компактные заряженные хэтчбеки. Лучшие доступные авто с характером для активных водителей выбрало британское издание Top Gear.
Mazda MX-5
По управляемости мало кто может сравниться с Mazda MX-5. Недорогой маленький родстер способен впечатлить и приносит удовольствие на любой скорости. К тому же, он дешевый в содержании и надежный, как и все Mazda.
Renault Clio RenaultSport 182
В подразделении RenaultSport смогли превратить практичный бюджетный Clio второго поколения в неплохое заряженное авто, которое способно соперничать с более крупными моделями. Он быстрый, послушный и отлично маневрирует.
Volkswagen Golf V GTI
Volkswagen Golf GTI — классический заряженный хэтчбек, который не только веселый, но и приспособлен к ежедневной езде — достаточно вместительный и с большим багажником. Модель пятого поколения дешевая и имеет проверенный 2,0-литровый турбомотор мощностью 200 сил.
Mini
Старые Mini чрезвычайно дешевые, имеют простую конструкцию и неприхотливы. Маленькое авто умеет дарить удовольствие от езды — особенно в спортивной версии Cooper. Между прочим, в свое время Mini Cooper дважды триумфовали в Ралли Монте Карло.
BMW i8
В свое время купе BMW i8 было недешевым, но сейчас эта модель существенно потеряла в цене. Поклонники BMW не оценили скромный 1,5-литровый мотор в гибридной установке, хотя суммарная мощность очень неплохая — 370 сил. К тому же, спорткар экономичен — можно легко уложиться в 6,3 л/100 км. И нельзя не упомянуть яркий дизайн с поднимающимися дверями.
Caterham 7
Caterham, который является современной версией знаменитого Lotus Seven, создан с одной целью — приносить удовольствие от езды. Он не практичный и очень простой — нет даже боковых окон. Зато легкий спорткар отлично управляется, а его мощные версии очень быстрые. Поскольку в конструкции использованы агрегаты массовых моделей, то содержание Caterham не разорит.
Alpine A110
Купе Alpine A110 от Renault — более дешевая альтернатива Porsche Cayman, эксплуатация которой не ударит по карману. Легкий среднемоторный спорткар имеет образцовую управляемость — он послушный и контролируемый.
Toyota MR2
Toyota MR2 последнего поколения — дешевый среднемоторный кабриолет с дизайном в духе Porsche Boxster. К тому же, как и все Toyota, спорткар является надежным и недорогим в обслуживании.
Hyundai i20N
Hyundai i20N — один из самых доступных заряженных хэтчбеков современности. Компактное авто маневренное, а его 204-сильный турбомотор позволяет стартовать до сотни за 6,7 с. Кроме того, Hyundai i20N довольно экономичен — 7 л на 100 км.
Lotus Elise
Lotus Elise тесный и не очень практичный, но фантастически управляемый. Легкое авто демонстрирует неплохую динамику и расходует всего 7 л на 100 км. Его двигатель позаимствовали у Toyota, поэтому он надежный и беспроблемный. А еще Lotus Elise приятную удивит невысокой ценой.
Ford Fiesta ST
Даже стандартная Ford Fiesta установила стандарт управляемости в В-классе. Заряженный вариант ST сочетает прекрасно настроенное шасси с 200-сильным турбомотором, который позволяет стартовать до сотни за 6,7 с и развивать 220 км/ч. Вместе с этим хэтчбек вместительный, практичный и расходует 6 л на 100 км.
