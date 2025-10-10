Сімейна ракета: у Києві засвітився рідкісний заряджений Volkswagen на "бляхах" (фото)

У Києві сфотографували універсал Volkswagen Arteon Shooting Brake у спортивному виконанні R. Практична сімейна модель оснащена 320-сильним двигуном і здатна розвинути 270 км/год.

Related video

Хоча Volkswagen Arteon офіційно був представлений в Україні, його заряджену версію у нас офіційно не продавали. Світлини рідкісного авто опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Авто вирізняється стрімким дизайном Фото: Topcars UA

Спортивний Volkswagen Arteon R пропонували в кузовах ліфтбек і універсал. Він оснащений 2,0-літровим турбомотором від VW Golf R на 320 к. с. та 420 Н∙м. Із 7-ступінчастим роботом DSG розгін до 100 км/год займає 4,9 с, а максимальна швидкість становить 270 км/год.

У салоні встановили спортивні кермо та крісла Фото: Topcars UA

Авто отримало повний привід з електронним диференціалом та спортивну підвіску з адаптивними амортизаторами. Крім того, встановили збільшені гальма.

Важливо

Розкіш із 2000-х: в ЄС помітили люксовий Maybach на українських номерах (фото)

Універсал Volkswagen Arteon Shooting Brake вирізняється елегантним стрімким дизайном і цілком може вважатися спортивним універсалом. R-версія відрізняється агресивнішим дизайном передньої частини, обвісом та 19-дюймовими дисками.

Авто має німецькі номери Фото: Topcars UA

У салоні Volkswagen Arteon Shooting Brake R встановили скошене знизу кермо та спортивні крісла з електроприводом. В оздобленні використали шкіру та алькантару.

320-сильний універсал стартує до сотні за 4,9 с Фото: Topcars UA

Конкретно цей універсал Volkswagen Arteon R має німецькі номери, тобто або його ще не встигли розмитнити, або ж на ньому приїхали гості з-за кордону.

До речі, нещодавно в Києві бачили лімітований суперкар Aston Martin на "євробляхах".

Також Фокус писав про рідкісний восьмициліндровий Volkswagen Passat у Києві.