Семейная ракета: в Киеве засветился редкий заряженный Volkswagen на "бляхах" (фото)

В Киеве сфотографировали универсал Volkswagen Arteon Shooting Brake в спортивном исполнении R. Практичная семейная модель оснащена 320-сильным двигателем и способна развить 270 км/ч.

Хотя Volkswagen Arteon официально был представлен в Украине, его заряженная версия у нас официально не продавалась. Фотографии редкого авто опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_u.a в Instagram.

Авто отличается стремительным дизайном Фото: Topcars UA

Спортивный Volkswagen Arteon R предлагался в кузовах лифтбек и универсал. Он оснащен 2,0-литровым турбомотором от VW Golf R на 320 л. с. и 420 Н∙м. С 7-ступенчатым роботом DSG разгон до 100 км/ч занимает 4,9 с, а максимальная скорость составляет 270 км/ч.

В салоне установили спортивные руль и кресла Фото: Topcars UA

Авто получило полный привод с электронным дифференциалом и спортивную подвеску с адаптивными амортизаторами. Кроме того, установили увеличенные тормоза.

Универсал Volkswagen Arteon Shooting Brake отличается элегантным стремительным дизайном и вполне может считаться спортивным универсалом. R-версия отличается более агрессивным дизайном передней части, обвесом и 19-дюймовыми дисками.

Авто имеет немецкие номера Фото: Topcars UA

В салоне Volkswagen Arteon Shooting Brake R установили скошенный снизу руль и спортивные кресла с электроприводом. В отделке использовали кожу и алькантару.

320-сильный универсал стартует до сотни за 4,9 с Фото: Topcars UA

Конкретно этот универсал Volkswagen Arteon R имеет немецкие номера, то есть либо его еще не успели растаможить, либо же на нем приехали гости из-за границы.

