Як підготувати автомобіль до зими в Україні — поради експерта

Підготовка автомобіля до зими — це не лише сезонна заміна гуми. Автоексперт порадив, що варто зробити до настання холодів, аби пройти зимовий період без проблем.

Сьогодні, в останню неділю жовтня, в Україні відзначають День автомобіліста та дорожника. Чимало автолюбителів зустрічають це свято в турботах, адже якраз час готувати чотириколісного друга до зимового періоду.

Підготовка авто до зими – нескладний, але важливий процес. Фокус поспілкувався з українським автоекспертом Олексієм Черняком-Самійленком і він дав корисні поради, які допоможуть уникнути неприємностей взимку.

Сезонна заміна шин необхідна, проте обмежуватися нею не варто Фото: kolesa.guru

Зимові шини – must have

Для українського клімату, зимові шини є обов’язковими! Оскільки снігу в нас може випасти чимало, то вони є оптимальнішими, аніж всесезонна гума. В ідеалі уже варто було б перевзути авто, оскільки середньодобова температура в Україні опустилася нижче за +7 градусів. Шипована гума підійде для Карпатах, а от в місті на відчищеному від снігу асфальті шипи швидко стираються. Також не забувайте регулярно перевіряти тиск у шинах, адже в мороз він знижується.

Перевірте електрообладнання

Діагностика електрообладнання авто особливо важлива саме до зими. Перша за все, варто перевірити свічі запалювання та акумулятор, щоб потім одного дня в сильний мороз автомобіль не зробив вам неприємний сюрприз і не перестав заводитися. Акумулятор "живе" приблизно 3 роки і якщо він уже старенький, то краще замінити його восени.

Важливо

Робочі рідини

На зиму слід не лише залити омивач скла, який не замерзає, але й перевірити антифриз та за потреби замінити його. Бажано мати запас цих рідин із собою.

Підготуйтесь до екстремальних ситуацій

Бажано заздалегідь підготуватися до будь-яких неприємностей. Складна лопата, рукавички, буксирувальний трос, сенд траки не будуть зайвими у багажнику, особливо якщо попереду далека дорога взимку.

Також варто перевірити і за потреби оновити аптечку, возити із собою питну воду, висококалорійну їжу (шоколад, горіхи), кишенькові грілки та змінний теплий одяг.

