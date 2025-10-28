Досвідчений механік назвав найкраще дешеве авто з пробігом на ринку

Фаховий американський автомеханік визначив найкраще вживане авто, яке якісне, недороге, практичне та довговічне. Воно не розорить власника через ремонт.

Найкраще авто з пробігом на сучасному ринку – Toyota Corolla. Такої точки зору дотримується блогер та досвідчений автомеханік Скотті Кілмер, повідомляє видання Express.

Скоті Кілмер пропрацював 50 років на СТО і давно вже вважає автомобілі Toyota найнадійнішими та найвитривалішими. А Toyota Corolla приваблює ще й невисокою ціною.

Toyota Corolla — найпопулярніше авто всіх часів та народів: випущено вже понад 50 мільйонів цих машин. Отже, на вживаному ринку їх вистачає.

Старіші Toyota Corolla з пробігом можна знайти за 6500-13 000 доларів, а от новіші моделі можуть коштувати до 25 000 доларів.

Скотті Кілмер зазначив, що Toyota Corolla різних поколінь надійні та загалом безпроблемні. Вони дозволять зекономити кошти, адже не доведеться тратитися на ремонт. У Corolla доволі якісний інтер’єр та економічні двигуни.

Крім того, на думку механіка, саме Toyota Corolla підходить на роль першого авто для водіїв-початківців. Передньопривідна модель демонструє легку та безпечну керованість і непогано почувається на мокрій чи слизькій дорозі.

