Дешевый внедорожник Toyota Land Cruiser FJ впервые показали на публике (фото, видео)

Новый Toyota Land Cruiser FJ продемонстрировали на Токийском автосалоне. Самый дешевый рамный внедорожник Toyota отличается брутальным дизайном и подготовлен к серьезному бездорожью.

На рынок новый Toyota Land Cruiser выйдет уже в 2026 году и будет стоить примерно 30 000 долларов в базовой версии. Об этом сообщает сайт Motor1.

Дизайн Toyota Land Cruiser FJ

Новый внедорожник Toyota FJ отличается брутальным рубленым дизайном в духе старшего Toyota Land Cruiser Prado. У него высокий капот, массивные бамперы, выраженный пластиковый обвес и толстые задние стойки крыши.

Авто отличается брутальным дизайном Фото: autoblog.com

Впрочем, новый Toyota Land Cruiser FJ на 27 см короче Prado. В его основе лежит рамная платформа IMV от пикапа Toyota Hilux Champ.

Габариты Toyota Land Cruiser FJ 2026:

длина — 4575 мм;

ширина — 1855 мм;

высота — 1960 мм;

колесная база — 2580 мм;

клиренс — 215 мм.

Новый Toyota Land Cruiser FJ, салон

Рубленые поверхности преобладают и в интерьере авто. Дешевый внедорожник Toyota получил цифровую панель приборов и большой центральный тачскрин.

Відео дня

В салоне преобладают рубленые линии Фото: autoblog.com

Также базовая комплектация Toyota Land Cruiser FJ 2026 включает диодные фары, адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения и удержания в полосе движения. Топовая версия получила двухзонный климат-контроль, подогрев сидений и руля, камеры кругового обзора, датчики света и дождя.

Важно

Mitsubishi показала, каким будет новый Pajero 2026: он изменится до неузнаваемости (фото)

Характеристики Toyota Land Cruiser FJ

На первых порах новый Toyota Land Cruiser FJ будет доступен с 2,7-литровым бензиновым двигателем на 163 л.с. и 6-ступенчатым автоматом. В будущем могут появиться дизельная и даже гибридная версии.

Toyota Land Cruiser FJ жебютировал с 2,7-литровым бензиновым двигателем на 163 л. с. Фото: autoblog.com

Дешевый внедорожник Toyota FJ получил полный привод типа part-time с понижающей передачей и блокировкой заднего дифференциала. За доплату доступны внедорожные аксессуары — подножки, шноркель для водных преград, багажник на крышу.

Между прочим, на автошоу в Токио дебютировала и новая Toyota Corolla 2026, которая кардинально изменилась.

Также Фокус писал, что Toyota показала роскошного конкурента Rolls-Royce и Bentley.