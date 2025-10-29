Новое роскошное купе Toyota Century бросает вызов Rolls-Royce и Bentley (фото)

Toyota расширяет премиальную линейку Century и превратит ее в отдельный бренд. Пополнением в семействе стало большое представительское купе.

Новая Toyota Century Coupe дебютировала на Токийском автосалоне Japan Mobility Show. Об этом сообщается на официальном сайте Toyota.

Фото: Toyota

Купе Toyota Century — большая туристическая модель длиной более 5 м, которая призвана стать несколько более доступной альтернативой Bentley Continental GT и Rolls-Royce Spectre.

Фото: Toyota

В анфас авто напоминает кроссовер Toyota Century SUV, ведь имеет похожую широкую решетку радиатора и двухуровневые фары. К тому же, у купе увеличен клиренс.

Авто отличается стремительным силуэтом с длинным капотом, высокой оконной линией и изогнутой крышей. У него асимметричные сдвижные двери: слева их две, а справа — одна. В дверном проеме прячется зонтик.

Фото: Toyota

Салон Toyota Century Coupe отделан кожей и деревом. Авто получило руль-штурвал и три экрана на передней панели. Водителя отделяет виртуальная "перегородка" из лазеров, а кресло переднего пассажира несколько сдвинули назад. На втором ряду установили два отдельных сиденья, а для пассажиров есть мониторы.

Фото: Toyota

Характеристики Toyota Century Coupe еще не раскрыли, однако намекнули, что серийная модель может быть мощным гибридом, как другие авто премиальной линейки. Напомним, кроссовер Toyota Century SUV получил 406-сильную гибридную установку с 3,5-литровым бензиновым V6 и парой электромоторов. Седан Toyota Century оснащен 5,0-литровым V8 и электромотором суммарной мощностью 431 л. с.

Кстати, на автошоу в Токио дебютировала и новая Toyota Corolla 2026, которая кардинально изменилась.

Также Фокус рассказывал, что на этой выставке показали нестандартные роскошные Lexus.