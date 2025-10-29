Новое роскошное купе Toyota Century бросает вызов Rolls-Royce и Bentley (фото)
Toyota расширяет премиальную линейку Century и превратит ее в отдельный бренд. Пополнением в семействе стало большое представительское купе.
Новая Toyota Century Coupe дебютировала на Токийском автосалоне Japan Mobility Show. Об этом сообщается на официальном сайте Toyota.
Купе Toyota Century — большая туристическая модель длиной более 5 м, которая призвана стать несколько более доступной альтернативой Bentley Continental GT и Rolls-Royce Spectre.
В анфас авто напоминает кроссовер Toyota Century SUV, ведь имеет похожую широкую решетку радиатора и двухуровневые фары. К тому же, у купе увеличен клиренс.
Авто отличается стремительным силуэтом с длинным капотом, высокой оконной линией и изогнутой крышей. У него асимметричные сдвижные двери: слева их две, а справа — одна. В дверном проеме прячется зонтик.
Салон Toyota Century Coupe отделан кожей и деревом. Авто получило руль-штурвал и три экрана на передней панели. Водителя отделяет виртуальная "перегородка" из лазеров, а кресло переднего пассажира несколько сдвинули назад. На втором ряду установили два отдельных сиденья, а для пассажиров есть мониторы.
Характеристики Toyota Century Coupe еще не раскрыли, однако намекнули, что серийная модель может быть мощным гибридом, как другие авто премиальной линейки. Напомним, кроссовер Toyota Century SUV получил 406-сильную гибридную установку с 3,5-литровым бензиновым V6 и парой электромоторов. Седан Toyota Century оснащен 5,0-литровым V8 и электромотором суммарной мощностью 431 л. с.
Кстати, на автошоу в Токио дебютировала и новая Toyota Corolla 2026, которая кардинально изменилась.
Также Фокус рассказывал, что на этой выставке показали нестандартные роскошные Lexus.