Lexus презентовал новые флагманы: шестиколесный минивэн, купе-кроссовер и микрокар (фото)

Флагманский седан Lexus LS снимают с производства и ему ищут замену. Дизайнеры Lexus предложили преемников — шестиколесный минивэн, купе-кроссовер и одноместное городское авто.

Оригинальные концепты Lexus LS дебютировали на автосалоне Japan Mobility Show в Токио. Их подробности раскрыли на официальном сайте Toyota.

Концептуальные Lexus призваны изменить представление о бренде и его флагмане LS. Дизайнеры пытались показать, что новая роскошная модель не обязательно будет седаном. Важно то, что авто будет иметь дорогой просторный салон, поскольку аббревиатура модели расшифровывается как Luxury Space ("люксовое пространство").

Lexus LS Concept

Новый Lexus LS Concept — большой шестиколесный минивэн премиум-класса с дизайном в духе модели LM и широкими сдвижными дверями. В отделке его салона использовали кожу и бамбук, а на водительском месте установили руль-штурвал и два узких изогнутых дисплея. Сзади установили комфортабельные кресла, как в салоне бизнес-класса самолета, причем сиденья второго ряда можно развернуть. Также минивэн Lexus получил шторки на окнах в традиционном японском стиле.

Відео дня

Lexus LS Coupe

Lexus LS Coupe — стильный купе-кроссовер со стремительным обтекаемым силуэтом. Его задняя дверь открывается против движения, а крышка багажника выдвигается подобно ящику. Водительское место оформлено так же, как и в LS Concept. Также есть отдельные мониторы для переднего и задних пассажиров. Водитель получил особое спортивное кресло с улучшенной боковой поддержкой.

Важно

Toyota показала яркую спортивную Camry и внедорожную Corolla (фото)

Lexus LS Micro

Концепт Lexus LS Micro — самый оригинальный из этой тройки, ведь это одноместное трехколесное авто для города. Миниатюрная капсула на колесах не имеет традиционных дверей — их заменило поднятое лобовое стекло. Салон Lexus LS Micro довольно роскошный — отделан кожей и деревом. Концепт не имеет руля или педалей, ведь оснащен автопилотом.

Между прочим, на выставке Japan Mobility Show дебютировала и новая Toyota Corolla 2026, которая кардинально изменилась.

Также Фокус рассказывал о необычной Toyota RAV4 с ретродизайном в американском стиле.