Флагман уходит: Lexus отказывается от своей самой первой модели (фото)

Флагманский седан Lexus LS вскоре покинет рынок. Новое поколение представительской модели не планируется, вместо этого выпустят прощальную ее версию.

Lexus уже готовится к прекращению выпуска LS в 2026 году и даже подготовил прощальную версию модели Heritage Edition. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Причина отказа от Lexus LS понятна — это низкий спрос на модель. К примеру, в США за первое полугодие нынешнего года продали всего 691 авто — на 42,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Салон Lexus LS Heritage Edition украсили красно-черной кожей Фото: Lexus

Конечно, седаны в последнее время уступают в популярности кроссоверам, однако в случае с Lexus LS сыграла роль узкая линейка — эта модель имеет значительно меньше версий и двигателей, чем Mercedes S-Class или BMW 7 Series.

Финальный Lexus LS Heritage Edition выпустят лимитированной серией из 250 авто. Седан оснащен 416-сильным V6 твин-турбо и стоит $99 280.

Все Lexus LS Heritage Edition окрасят в черный цвет, а их салон отделают красно-черной кожей и смашем. Комплектацию пополнят особые 20-дюймовые диски, панорамная крыша, камеры кругового обзора, подогрев задних сидений и акустика Mark Levinson с 24 динамиками.

Lexus LS 1989 года стал самой первой моделью в истории марки Фото: Lexus

Стоит отметить, что именно с модели LS начиналась марка Lexus. Седан дебютировал в 1989 году и стал первенцем премиального подразделения Toyota.

Всего за 36 лет увидели свет пять поколений Lexus LS. Нынешняя генерация модели выпускается с 2017 года.

Кстати, свой флагманский седан сняла с производства и Subaru. Его тоже выпускали с 1989 года.

Также Фокус писал, что Lexus показал салон красоты на колесах в стилистике Барби.