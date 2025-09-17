Салон красоты на колесах: дебютировал необычный внедорожник Lexus в стилистике Барби (фото)
Lexus LX получил оригинальный вариант Glam. Премиальный внедорожник превратили в передвижной салон красоты.
Новый Lexus Glam LX создали в сотрудничестве с техасским тюнером Complete Customs. О внедорожнике рассказали на официальном сайте японского автопроизводителя.
Lexus Glam LX вполне подойдет на роль авто Барби. Внедорожник покрасили в перламутровый розовый цвет, а его логотип украсили стразами.
Задние двери автомобиля теперь открываются против движения. Бело-розовый салон украсили не только кожей, но и мохером, шелком и драгоценными камнями.
В бардачке Lexus LX установили маникюрный набор. На заднем ряду оборудовали настоящий салон красоты с раскладными столиками, зеркалами, ультрафиолетовым освещением, набором для макияжа и даже феном. Есть и небольшой холодильник между сиденьями.
Еще более оригинальным стал багажник Lexus LX, ведь его превратили в шкаф для одежды и обуви. Двери теперь состоят из двух половинок, которые внутри украсили зеркалами.
Техническая начинка Lexus LX не претерпела изменений. Рамный внедорожник оснащен 3,5-литровым бензиновым V6 твин-турбо на 415 л. с. и 10-ступенчатой автоматической КПП.
Ранее Lexus анонсировал новый яркий суперкар с электрической установкой.
Также Фокус писал об экстремальном варианте Toyota Land Cruiser Prado.