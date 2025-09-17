Салон красоты на колесах: дебютировал необычный внедорожник Lexus в стилистике Барби (фото)

Lexus LX получил оригинальный вариант Glam. Премиальный внедорожник превратили в передвижной салон красоты.

Новый Lexus Glam LX создали в сотрудничестве с техасским тюнером Complete Customs. О внедорожнике рассказали на официальном сайте японского автопроизводителя.

В бардачке установили маникюрный набор Фото: Lexus

Lexus Glam LX вполне подойдет на роль авто Барби. Внедорожник покрасили в перламутровый розовый цвет, а его логотип украсили стразами.

Задние двери автомобиля теперь открываются против движения. Бело-розовый салон украсили не только кожей, но и мохером, шелком и драгоценными камнями.

Задний ряд превратили в салон красоты Фото: Lexus

В бардачке Lexus LX установили маникюрный набор. На заднем ряду оборудовали настоящий салон красоты с раскладными столиками, зеркалами, ультрафиолетовым освещением, набором для макияжа и даже феном. Есть и небольшой холодильник между сиденьями.

Еще более оригинальным стал багажник Lexus LX, ведь его превратили в шкаф для одежды и обуви. Двери теперь состоят из двух половинок, которые внутри украсили зеркалами.

В багажнике установили шкаф для одежды Фото: Lexus

Техническая начинка Lexus LX не претерпела изменений. Рамный внедорожник оснащен 3,5-литровым бензиновым V6 твин-турбо на 415 л. с. и 10-ступенчатой автоматической КПП.

