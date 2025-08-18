Новый Toyota Prado получил идеальную версию для украинских дорог (фото)

У Toyota Land Cruiser Prado появился новый вариант повышенной проходимости. Внедорожник подготовили к самым суровым условиям эксплуатации.

Related video

Экстремальный тюнинг Toyota Land Cruiser Prado 250 выполнило немецкое ателье Delta 4x4, которое специализируется на подобной внедорожной технике. Об этом сообщается на сайте компании.

Toyota Land Cruiser Prado подготовили к серьезному бездорожью Фото: Delta4x4

Тюнеры решили улучшить и так хорошие внедорожные свойства Toyota Land Cruiser Prado 250. Ему увеличили клиренс на 100 мм (до 315 мм), улучшили защиту днища, установили усиленные бамперы и дуги. Появились багажник на крыше и лебедка с тяговым усилием 5,4 тонны.

Также внедорожник получил огромные 18-дюймовые шины BF Goodrich All Terrain для бездорожья. Для их установки понадобились расширители колесных арок.

Важно

Большие перемены: обзор нового Toyota Land Cruiser Prado

Новый Toyota Land Cruiser Prado от Delta 4x4 оснащен 2,8-литровым турбодизелем на 205 л. с., дополненным 48-вольтовой "мягкой" гибридной установкой. Дело в том, что на данный момент на рынке ЕС модель предлагается только с таким двигателем.

Клиренс Toyota Land Cruiser Prado вырос до 315 мм Фото: Delta4x4

Тюнинг от Delta 4x4 оценили в 22 500 евро. Учитывая, что цена Toyota Land Cruiser Prado в Евросоюзе составляет от 79 990 евро, то такой доработанный внедорожник обойдется в более чем 100 000 евро.

Ранее Фокус рассказывал о новом конкуренте Toyota Land Cruiser Prado от Kia.

Также мы писали, что в Украине появился кроссовер Toyota с расходом 4,2 л на 100 км.