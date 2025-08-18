Новий Toyota Prado отримав ідеальну версію для українських доріг (фото)

У Toyota Land Cruiser Prado з’явився новий варіант підвищеної прохідності. Позашляховик підготували до найсуворіших умов експлуатації.

Екстремальний тюнінг Toyota Land Cruiser Prado 250 виконало німецьке ательє Delta 4x4, яке спеціалізується на подібній позашляховій техніці. Про це повідомляється на сайті компанії.

Toyota Land Cruiser Prado підготували до серйозного бездоріжжя Фото: Delta4x4

Тюнери вирішили покращити і так хороші позашляхові властивості Toyota Land Cruiser Prado 250. Йому збільшили кліренс на 100 мм (до 315 мм), покращили захист днища, встановили посилені бампери та дуги. З’явилися багажник на даху та лебідка із тягловим зусиллям 5,4 тонни.

Також позашляховик отримав величезні 18-дюймові шини BF Goodrich All Terrain для бездоріжжя. Для їх встановлення знадобилися розширювачі колісних арок.

Новий Toyota Land Cruiser Prado від Delta 4x4 оснащений 2,8-літровим турбодизелем на 205 к. с., доповненим 48-вольтною "м’якою" гібридною установкою. Річ у тім, що наразі на ринку ЄС модель пропонують лише з таким двигуном.

Кліренс Toyota Land Cruiser Prado зріс до 315 мм Фото: Delta4x4

Тюнінг від Delta 4x4 оцінили в 22 500 євро. Враховуючи, що ціна Toyota Land Cruiser Prado в Євровоюзі становить від 79 990 євро, то такий доопрацьований позашляховик обійдеться у більш ніж 100 000 євро.

