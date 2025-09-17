Салон краси на колесах: дебютував незвичний позашляховик Lexus у стилістиці Барбі (фото)
Lexus LX отримав оригінальний варіант Glam. Преміальний позашляховик перетворили на пересувний салон краси.
Новий Lexus Glam LX створили у співробітництві з техаським тюнером Complete Customs. Про позашляховик розповіли на офіційному сайті японського автовиробника.
Lexus Glam LX цілком підійде на роль авто Барбі. Позашляховик пофарбували в перламутровий рожевий колір, а його логотип прикрасили стразами.
Задні двері автомобіля тепер відкриваються проти руху. Біло-рожевий салон оздобили не лише шкірою, але й мохером, шовком та коштовним камінням.
У бардачку Lexus LX встановили манікюрний набір. На задньому ряду обладнали справжній салон краси із розкладними столиками, дзеркалами, ультрафіолетовим освітленням, набором для макіяжу та навіть феном. Є й невеликий холодильник між сидіннями.
Ще оригінальнішим став багажник Lexus LX, адже його перетворили на шафу для одягу та взуття. Двері тепер складаються із двох половинок, які всередині прикрасили дзеркалами.
Технічна начинка Lexus LX не зазнала змін. Рамний позашляховик оснащений 3,5-літровим бензиновим V6 твін-турбо на 415 к. с. та 10-ступінчастою автоматичною КПП.
