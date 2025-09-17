Салон краси на колесах: дебютував незвичний позашляховик Lexus у стилістиці Барбі (фото)

Lexus LX отримав оригінальний варіант Glam. Преміальний позашляховик перетворили на пересувний салон краси.

Новий Lexus Glam LX створили у співробітництві з техаським тюнером Complete Customs. Про позашляховик розповіли на офіційному сайті японського автовиробника.

У бардачку встановили манікюрний набор Фото: Lexus

Lexus Glam LX цілком підійде на роль авто Барбі. Позашляховик пофарбували в перламутровий рожевий колір, а його логотип прикрасили стразами.

Задні двері автомобіля тепер відкриваються проти руху. Біло-рожевий салон оздобили не лише шкірою, але й мохером, шовком та коштовним камінням.

Задній ряд перетворили на салон краси Фото: Lexus

У бардачку Lexus LX встановили манікюрний набір. На задньому ряду обладнали справжній салон краси із розкладними столиками, дзеркалами, ультрафіолетовим освітленням, набором для макіяжу та навіть феном. Є й невеликий холодильник між сидіннями.

Ще оригінальнішим став багажник Lexus LX, адже його перетворили на шафу для одягу та взуття. Двері тепер складаються із двох половинок, які всередині прикрасили дзеркалами.

У багажнику встановили шафу для одяну Фото: Lexus

Технічна начинка Lexus LX не зазнала змін. Рамний позашляховик оснащений 3,5-літровим бензиновим V6 твін-турбо на 415 к. с. та 10-ступінчастою автоматичною КПП.

Також Фокус писав про екстремальний варіант Toyota Land Cruiser Prado.