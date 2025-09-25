Выпускали полтора года: Honda снимает с конвейера первый премиальный электрокроссовер (фото)

Электромобиль Acura ZDX снимают с производства. Кроссовер продержался на конвейере всего полтора года.

Первый электромобиль Acura прекращают производить на предприятии в США. Эту информацию подтвердил сайту Carscoops представитель концерна Honda Motor.

Электрокроссовер Acura ZDX производился с марта 2024 года. Модель не стала популярной: к примеру с января по май нынешнего года продали всего 9017 ZDX. К тому же, в США отменяют льготы на электрокары, поэтому модель подорожает на 7500 долларов.

Электрокар выпускали с марта 2024 года Фото: Honda

Впрочем, от электрокаров в Acura не отказываются и уже во второй половине 2026 года в производство в США поступит новый кроссовер Acura RSX. Также на конвейере останется более доступный собрат модели — электрокроссовер Honda Prologue.

Электромобиль Acura ZDX является совместной разработкой Honda и General Motors. Его выпускают на предприятии GM и построили на платформе Ultium от Chevrolet Blazer EV и Cadillac Lyriq.

Новая Acura ZDX доступна в 363-сильной заднеприводной и 500-сильной полноприводной модификациях. Запас хода электрокара составляет от 447 до 504 км.

