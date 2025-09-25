Випускали півтора року: Honda знімає з конвеєра перший преміальний електрокросовер (фото)

Електромобіль Acura ZDX знімають із виробництва. Кросовер протримався на конвеєрі усього півтора року.

Перший електромобіль Acura припиняють виробляти на підприємстві у США. Цю інформацію підтвердив сайту Carscoops представник концерну Honda Motor.

Електрокросовер Acura ZDX виготовляли з березня 2024 року. Модель не стала популярною: приміром із січня по травень нинішнього року продали лише 9017 ZDX. До того ж, у США скасовують пільги на електрокари, тому модель подорожчає на 7500 доларів.

Електрокар випускали з березня 2024 року Фото: Honda

Утім, від електрокарів в Acura не відмовляються і вже в другій половині 2026 року у виробництво в США надійде новий кросовер Acura RSX. Також на конвеєрі залишиться доступніший побратим моделі – електрокросовер Honda Prologue.

Електромобіль Acura ZDX є спільною розробкою Honda та General Motors. Його випускають на підприємстві GM і збудували на платформі Ultium від Chevrolet Blazer EV та Cadillac Lyriq.

Нова Acura ZDX доступна в 363-сильній задньопривідній та 500-сильній повнопривідній модифікаціях. Запас ходу електрокара становить від 447 до 504 км.

Також Фокус писав, що на ринок повертається купе Honda Prelude.